Mobil Listrik Mungil Ini Sabet Gelar \'Rookie of the Year\'

Mobil listrik bertampang imut besutan Wuling Motors, Wuling Air ev, kembali mencatatkan pencapaian positif dengan berhasil menyabet gelar 'Rookie of the Year' dalam ajang Otomotif Award 2023.

Tabloid Otomotif memberikan predikat ini kepada Wuling Air ev sebagai mobil pendatang baru yang terbaik tahun ini.

Otomotif Award 2023 merupakan ajang penghargaan kepada industri otomotif dan pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya. Ajang penghargaan yang bertema 'Verified' ini dilaksanakan sebagai bagian untuk menyajikan informasi tentang produk terbaik otomotif kepada audiens.

Proses pengujian dalam Otomotif Award 2023 yang telah memasuki tahun ke-16 ini dilakukan di sepanjang 2022 hingga awal 2023. Tim redaksi Tabloid Otomotif telah menguji kendaraan roda dua maupun roda empat dengan metode khusus yang nantinya akan menjadi consumer guidance pada 2023.

"Kami berterima kasih kepada Tabloid Otomotif yang sudah memverifikasi Air ev sebagai Rookie of the Year. Penghargaan bergengsi ini tentunya semakin memacu kami untuk terus menghadirkan produk inovatif yang ramah lingkungan di masa mendatang dan menjawab kebutuhan pasar," ujar Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom.

Wuling Air ev yang mengusung semangat 'Drive For A Green Life' merupakan mobil listrik yang sesuai bagi para pengguna yang mengutamakan mobilitas ramah lingkungan. Produk ini mengedepankan kemudahan untuk menembus tantangan perkotaan layaknya udara yang bergerak bebas. Mulai dari easy home charging, easy to use, sampai dengan easy to own.

Mengenai performa dan kapasitas baterainya, Air ev didukung motor listrik berdaya maksimal 30 kW. Sebagai jantung dari sumber listrik kendaraan compact ini, Wuling menggunakan baterai lithium ferro-phosphate (LFP) berkapasitas 17,3 kWh untuk tipe Standard Range dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer dan 26,7 kWh untuk tipe Long Range dapat mencakup jarak tempuh hingga 300 kilometer.

Eksterior Air ev memiliki bahasa desain future-tech yang terlihat melalui Illuminous Wuling Logo dan minimalist dual-tone color scheme. Selain itu, mobil listrik ini juga dilengkapi beragam fitur modern, yakni Electric Power Window, Multifunction Steering Wheel, hingga USB Charging Port. Wuling menyertakan kecanggihan inovasi pintar Internet of Vehicle (IoV) dan Wuling Indonesian Command (WIND) pada Air ev.

Untuk varian Long Range, Wuling menyematkan beberapa tambahan fitur seperti Integrated Floating Widescreen dengan layar meter cluster 10,25 inci dan layar head unit dengan ukuran yang sama, keyless entry, synthetic leather seat, Smart Start System, serta Extended Horizon LED DRL.

Perihal fitur keselamatan, terdapat dua airbag yang melindungi pengemudi dan penumpang baris pertama serta rangka yang kokoh.

Kemudian, sistem pengereman didukung dengan rem cakram pada roda depan dan belakang, ABS, EBD, Hill Hold Control (HHC), TPMS, Sound Module for pedestrian Warning serta ISOFIX. Khusus untuk Wuling Air ev tipe Long Range turut ditambahkan dengan Electronic Stability Control (ESC) dan Electric Parking Brake (EPB) with AVH.