4 Pilihan Mobil Listrik Paling Murah di Indonesia Terbaru Tahun 2026

Ukuran Font Kecil Besar

Dari dari Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) pada kuartal I 2026 menembus angka 33.150 unit.

Angka tersebut naik sebesar 95,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, yang kala itu total penjualan tercatat sebanyak 16.926 unit.

Pencapaian ini sebenarnya tidak mengejutkan, mengingat masyarakat Indonesia mulai melihat mobil listrik sebagai alternatif utama kendaraan pribadi dengan biaya perawatan yang relatif rendah.

Menariknya, sekarang sudah ada beberapa mobil listrik yang dijual dengan harga di bawah Rp300 jutaan.

Meski murah, fitur, desain, dan performa yang diberikan terhitung cukup untuk menunjang mobilitas harian di dalam kota.

Daftar Mobil Listrik Paling Murah di Indonesia Tahun 2026

Mobil Listrik Termurah di Indonesia

1. Wuling New Air EV

Wuling New Air EV (Foto: Wuling)

New Air ev Lite 200 km : Mulai dari Rp214 Jutaan

: Mulai dari Rp214 Jutaan New Air ev Lite 300 km: Mulai dari Rp251 Jutaan

Dengan harga mulai dari Rp214 jutaan, Wuling New Air EV lite menawarkan pengalaman berkendara yang sangat menyenangkan berkat ukurannya yang kecil, sehingga bisa bermanuver dengan lincah di jalanan sempit.

Untuk mendukung aktivitas sehari-hari, mobil ini menawarkan dua pilihan kapasitas baterai.

Varian standar menggunakan baterai 17,3 kWh yang bisa menempuh 200 km dan 26,7 kWh dengan jangkauan hingga 300 km.

2. BYD Atto 1

BYD Atto 1 (Foto BYD)

Dynamic Standard Range : mulai dari Rp205.000.000

: mulai dari Rp205.000.000 Premium Long Range: mulai dari Rp245.000.000

BYD Atto 1 menjadi salah satu mobil listrik pilihan warga kota besar karena menawarkan pengalaman berkendara yang sangat menyenangkan dan performa baterai yang sangat mumpuni.

Dengan harga mulai dari Rp205 juta untuk varian terendahnya, mobil berkapasitas baterai 38,88 kWh ini mampu menempuh jarak hingga 380 km (NEDC) dalam sekali pengisian daya.

Perihal performa, mobil ini dapat menghasilkan torsi maksimum 135 Nm dengan akselerasi yang sangat responsif.

3. Lumin by Changan

Lumin by Changan (Foto: Changan Indonesia)

Harga: mulai dari Rp200.000.000

Buat yang ingin tampil beda, bisa coba melirik Lumin. Mobil listrik berukuran mungil ini punya sistem pencahayaan unik yang disebut Moon Eye LED, yang memberikan karakter “wajah” yang ramah.

Perihal performa, mobil seharga Rp200 jutaan ini dapat menempuh jarak hingga 301 km (NEDC).

Bagian terbaiknya, Lumin sudah mendukung DC Fast Charging dan hanya memerlukan waktu sekitar 35 menit untuk mengisi daya dari 30 persen hingga 80 persen.

4. Seres E1 - DFSK

Seres E1 - DFSK (Foto: DFSK)

Seres E1 B-Type : Rp189.000.000

: Rp189.000.000 Seres E1 L-Type: Rp219.000.000

Seres E1 dari DFSK memiliki desain mungil yang memang dirancang khusus untuk mobilitas kota yang sangat padat seperti Jakarta.

Jarak tempuh yang bisa dilalui memang hanya sebatas 220 km dalam sekali pengisian daya.

Namun, kapasitasnya bisa dibilang cukup untuk pemakaian dalam kota seperti mengantar anak ke sekolah, pulang-pergi kantor, dan berbelanja.

Kapasitas baterai yang digunakan hanya 16,8 kWh. Meski terhitung kecil, mobil ini dapat menghasilkan tenaga 30 kW dengan torsi 100 Nm.