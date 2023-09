Mobile Legends Rambah Frozen Yogurt Bareng Sour Sally

Sour Sally, merek asli Indonesia frozen yogurt pertama di Indonesia bekerja sama dengan Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) meluncurkan varian rasa baru frozen yogurt yang berbeda tetapi tetap menampilkan citarasa nusantara yang sudah dikenal dan juga dikemas dengan nama yang unik, yaitu menggunakan nama hero populer MLBB.



Kadita, hero Mage-Assassin di Land of Dawn adalah salah satu hero yang terinspirasi dari karakter asli Indonesia dan juga Lancelot, salah satu hero Assassin yang populer di MLBB dipilih menjadi karakter yang memperkenalkan dua varian terbaru frozen yogurt dari Sour Sally.



Di dalam kampanye Fantastic Flavors of Local Legends, 2 varian baru frozen yogurt diberi nama Kadita Freeze yang terinspirasi oleh Es Doger dan Lancelot Like-it-A-Lot yang terinspirasi oleh Es Cendol.



“Kami sangat senang dengan kolaborasi bersama Sour Sally dan menyuguhkan sesuatu yang baru untuk semua pengguna MLBB, yaitu dua varian baru frozen yogurt yang terinspirasi dari citarasa nusantara, dan dikolaborasikan dengan dua karakter populer di MLBB yaitu Kadita dan Lancelot,“ kata Summer Ding, Head of Indonesia Marketing, Moonton Indonesia. “Kami berharap kolaborasi ini menjadi sesuatu yang bisa menambah keseruan bermain gim MLBB bersama teman dan keluarga.” tambahnya.



“Cita rasa Es Doger dan Es Cendol yang telah lama berada di dalam tradisi kuliner Indonesia memiliki perpaduan yang sempurna dengan frozen yogurt Sour Sally yang digemari oleh para konsumen di Tanah Air. Di dalam Kadita Freeze dan Lancelot Like-It-A-Lot, kami memadukan cita rasa tersebut dengan varian frozen yogurt White Skim dan mengemasnya secara moderen untuk generasi muda Indonesia yang semakin fasih di dalam menggunakan teknologi digital dan beraktivitas di dunia maya. Bekerjasama dengan Mobile Legends: Bang Bang, kami berusaha menyuburkan kembali rasa cinta generasi ini terhadap warisan kuliner Nusantara tersebut,” kata Adhi Putra Tawakal, Head of Marketing, Sour Sally Group dalam siaran pers yang diterima INILAHCOM.



Kadita Freeze, kreasi yang terinspirasi oleh Es Doger, menggunakan frozen yogurt White Skim khas Sour Sally dan dipadukan dengan aneka topping seperti saus doger, tape singkong, kolang-kaling, dan ketan hitam. Lancelot Like-It-A-Lot, kreasi yang terinspirasi oleh Es Cendol, menggunakan frozen yogurt White Skim pula dengan paduan cendol, brown sugar, jackfruit paste, dan coconut flakes. Kedua produk ini tersedia dalam kemasan cup dengan porsi individual dan take home pack 250 gram serta 500 gram yang cocok untuk dinikmati bersama di mana saja.



MLBB selalu ingin memberikan yang unik dan berbeda untuk semua penggunanya. Kolaborasi ini pastinya akan menjadi hal yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu. Mereka bisa merasakan frozen yogurt kolaborasi MLBB dan Sour Sally sambil mabar bersama teman-temannya.



Kreasi kolaboratif antara Sour Sally dan Mobile Legends: Bang Bang ini dapat dibeli di gerai-gerai Sour Sally, baik secara luring maupun daring, mulai 17 Agustus 2021.