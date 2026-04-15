Modal 14 Laga tak Pernah Kalah, Persib 'Pede' Hancurkan Dewa United

Persib Bandung datang dengan modal kepercayaan diri tinggi saat bersiap menghadapi laga tandang melawan Dewa United Banten pada lanjutan BRI Super League 2025/2026, Senin (20/4). Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Bojan Hodak yang menilai timnya sedang berada dalam situasi ideal.

Pelatih asal Kroasia itu menyebut, rentetan hasil positif menjadi faktor utama meningkatnya suasana ruang ganti Maung Bandung. Persib tercatat belum tersentuh kekalahan dalam 14 pertandingan liga terakhir.

"Situasinya semua baik. Ketika menang, semua orang senang," kata Bojan, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (15/4/2026).

Tak hanya soal tren hasil, Bojan juga menyoroti kondisi fisik para pemain yang kembali bugar setelah mendapat waktu istirahat dua hari usai kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United pada Minggu (12/4).

Ia menyebut sesi latihan awal pasca-libur masih difokuskan pada pemulihan dan pengembalian ritme permainan.

"Semua pemain segar. Hari ini (Rabu) baru latihan pertama, jadi intensitasnya masih cukup ringan," kata Bojan.

Meski begitu, Bojan mengingatkan bahwa periode ke depan akan menjadi fase yang sangat menentukan. Persib akan menghadapi jadwal padat dengan empat pertandingan hanya dalam rentang 16 hari.

Setelah bertemu Dewa United, Persib dijadwalkan melawan Arema FC (24/4), Bhayangkara Presisi Lampung FC (30/4), dan PSIM Yogyakarta (4/5). Rangkaian laga tersebut akan menjadi ujian konsistensi bagi skuad Maung Bandung dalam menjaga posisi di papan atas.

Menurut Bojan, fokus dan konsistensi menjadi kunci utama agar Persib tetap berada dalam jalur perebutan gelar musim ini.

"Sekarang kami harus fokus karena akan ada empat pertandingan dalam 16 hari. Saya sudah bilang ke semua orang, semua harus kembali fokus karena di momen inilah liga bisa ditentukan," kata Bojan.

Saat ini, Persib masih memimpin klasemen sementara Super League dengan koleksi 64 poin, unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua, serta sembilan poin dari Persija Jakarta di urutan ketiga.