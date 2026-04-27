Modal Kuat Tinggal Landas, Purbaya Optimistis Ekonomi Paruh Pertama 2026 Meroket 5,5 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perekonomian nasional pada pertengahan 2026 mampu tumbuh di atas 5,5 persen.

“Triwulan I (2026) mungkin (ekonomi) akan tumbuh 5,5 persen ke atas. Selanjutnya triwulan kedua juga seperti itu,” kata Menkeu Purbaya dalam peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (27/4/2026).

Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini semakin fokus menyiapkan fondasi ekonomi yang kuat agar pertumbuhan dapat terus terakselerasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bendahara negara itu meyakini kehadiran satgas mampu memperkuat kinerja ekonomi ke depan. Secara paralel, Purbaya juga terus membenahi kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memastikan kebijakan fiskal berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan.

Reformasi organisasi difokuskan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menyebut langkah tersebut mulai berdampak positif, tercermin dari penerimaan pajak yang tumbuh 20,7 persen pada Maret 2026.

Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi nasional akan terus menguat ke depan, seiring ketahanan ekonomi domestik yang mampu bertahan di tengah ketidakpastian global.

“Jadi, kalau sebelumnya pertumbuhan ekonominya 5 persen, ke depan kita akan tumbuh lebih cepat lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan pemerintah masih memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal II, mengingat periode berjalan baru memasuki April 2026.

Ia menegaskan siap menggelontorkan stimulus dari berbagai sisi untuk menjaga momentum pertumbuhan. Selain itu, percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) juga akan didorong agar aliran dana lebih cepat masuk ke perekonomian. “Kita akan kejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,7 persen pada kuartal II-2026,” pungkasnya.

Dalam sebuah siaran podcast bertajuk 'F to F', ekonom senior Prof Ferry Latuhihin tidak yakin bahwa pertumbuhan ekonomi 2025 bisa di atas 5 persen. Untuk kuartal pertama, dia mematok proyeksi tak beda dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 sebesar 4,87 persen.

"Ya, paling mentok 4,9 persenlah. Saya juga ragu dengan angka pertumbuhan ekonomi 2025 dari BPS sebesar 5,11 persen. Kalau yakin segitu kenapa Moody’s, S&P, dan Fitch malah memangkas outlook Indonesia dari 'stable' menjadi 'negative'. Ini ada apa, come on," tandasnya.

Jika benar pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, lanjut Ferry, pertumbuhan kredit seharusnya berada di atas 11 persen. "Tapi kok hanya 7,5 persen. Selain itu, jumlah pemudik turun 24 persen. Berarti there must be something wrong with the data," imbuhnya.

Dia pun mengkhawatirkan keuangan negara semakin tipis karena harus menanggung beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membengkak. Lantaran harga minyak dunia saat ini, sudah di atas US$100 per barel. Jauh melewati batas harga minyak dunia yang ditetapkan Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.

"Belum lagi untuk membayar utang jatuh tempo dan bunganya. Tahun ini saja nyaris Rp1.400-an triliun. Saya kira, pemerintah harus segera realokasi atau refocusing. Pangkas anggaran yang bisa ditunda, keuangan negara semakin sehat. Duitnya bisa diputar untuk menggerakkan roda perekonomian," tandasnya.