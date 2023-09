Model Baru PS5 Bakal Lebih Ringan dan Mudah Dibawa

Sony dikabarkan tengah menyiapkan desain dari PlayStation 5. Versi dari konsol generasi terbarunya itu disebut akan lebih ringan dan lebih mudah dibawa.



The verge melansir, versi baru PS5 ini akan memiliki bobot 300g lebih ringan dari generasi sebelumya dan sudah tersedia di toko-toko di Australia dan Inggris.



Adapun PS5 baru ini seperti nomor model CFI-1102A, bukan CFI-1000 seperti pada model yang pertama kali diperkenalkan pada November 2020 tahun lalu. Pengguna Twitter bdp2007 telah men-tweet foto yang tampak seperti pembaruan pada keseluruhan stand, dengan desain penjepit baru sehingga lebih mudah diletakkan tanpa bantuan obeng.

I may have that new model as well and I’m in the US. It’s a disc PS5 as well. Matter fact the whole base is a bit different vs my day one PS5. Left day one, right just got about 2 weeks ago. pic.twitter.com/rf6BoknncQ