Momen Haru Maia Estianty Sambut Cucu Pertama: Puji Perjuangan Alyssa yang Lahiran Normal

Kebahagiaan luar biasa tengah menyelimuti keluarga besar Maia Estianty. Pada Minggu, 10 Mei 2026, tepat pukul 08.16 WIB, cucu pertama yang dinanti-nantikan akhirnya lahir ke dunia.

Bayi cantik bernama Soleil Zephora Ghazali—atau yang akrab disapa Baby Soso—lahir di JWCC Asih, Jakarta Selatan.

Lewat unggahan menyentuh di Threads, Maia tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Ia mengisahkan bagaimana seluruh keluarga, terutama Al Ghazali dan Alyssa Daguise, terjaga seharian penuh demi menanti detik-detik kelahiran sang buah hati.

"Semua rasa lelah, termasuk Al dan Alyssa yang belum tidur dari kemarin, hilang semua. Allah maha baik, alhamdulillah," tulis Maia penuh haru.

Mertua Idaman: Apresiasi Tinggi untuk Sang Menantu

Menariknya, Maia tidak hanya fokus pada sang cucu. Ia secara khusus memberikan predikat "The Best" kepada menantunya, Alyssa Daguise. Maia sangat menghargai perjuangan keras Alyssa yang memilih menempuh proses persalinan normal yang menguras energi.

"Alyssa, terima kasih sudah berjuang dengan kelahiran normal yang melelahkan. You are the best," imbuhnya.

Al Ghazali Jadi 'Suami Siaga' yang Tenang

Di sisi lain, Alyssa mengungkapkan bahwa kekuatannya melewati proses persalinan tak lepas dari sosok Al Ghazali. Menurutnya, pembawaan Al yang sangat tenang serta terus memberikan afirmasi positif membuat proses melahirkan yang berat terasa jauh lebih mudah dijalani.

Doa untuk Si Kecil 'Cahaya Keluarga'

Sebagai penutup, Maia menyematkan doa yang begitu indah untuk Baby Soso. Ia berharap cucu pertamanya itu bisa menjadi cahaya bagi kedua orang tuanya, serta membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi seluruh keluarga besar.

Sikap manis Maia yang begitu menghargai perjuangan menantunya ini pun langsung banjir pujian dari warganet. Banyak yang menyebut Maia sebagai sosok mertua idaman karena empati dan kasih sayangnya yang begitu besar.