Momen Kelakar Prabowo ke Anindya Bakrie: Bapakmu Kawan Saya, Kok Enggak ke Sini?

Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Komisaris Utama VKTR, Anindya Bakrie saat peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (9/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita Betalia).

Saat meresmikan pabrik kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026), Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar kepada Anindya Novyan Bakrie.

“Jadi saya kira, walaupun bapakmu kawan saya, tapi saya kira hari ini dia juga cukup bangga. Kok dia nggak ke sini hari ini? Coba ditegur Presiden Republik Indonesia itu, ya kan,” kata Prabowo yang membuat Anindya Bakrie, Komisaris Utama (Komut) VKTR, tersenyum.

Selanjutnya, Prabowo menekankan pentingnya pemerintah mendukung industri yang mengembangkan penggunaan energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong elektrifikasi kendaraan sebagai upaya penghematan subsidi energi.

"Menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah menggunakan listrik, elektrifikasi, untuk tidak lagi terlalu bergantung pada BBM berbasis fosil dan karbon," ujarnya.

Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas peresmian pabrik ini. Pasalnya, kehadiran VKTR dinilai tepat di tengah kondisi global yang tengah dilanda krisis energi fosil.

"Jadi inilah yang kita harapkan dari putra-putri bangsa Indonesia. Memang negara butuh, kita harus meninggalkan energi karbon dari fosil," tuturnya.

Sebagai informasi, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) merupakan anak usaha PT Bakrie Steel Industries atau bagian dari Bakrie Group, yang identik dengan pengusaha Aburizal Bakrie atau Ical, yang pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Bukan rahasia lagi, Prabowo Subianto sebelum mendirikan Partai Gerindra merupakan kader senior Partai Golkar. Alhasil, Prabowo dan Ical memang kawan lama.

Kapasitas Produksi VKTR

Kini, Ical mulai mewariskan bisnis kepada anak-anaknya, termasuk Anindya yang kini menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Anindya mengatakan kapasitas produksi VKTR saat ini mencapai 3.000 unit bus dan truk per tahun.

Kapasitas tersebut masih berpotensi ditingkatkan hingga 10.000 unit.

“Jadi kami mempunyai kapasitas produksi 3.000 unit bus dan truk per tahun, dan bisa diekspansi menjadi 10.000,” kata Anindya, Komisaris Utama VKTR, kepada wartawan saat peresmian.

Ia menjelaskan peluang pasar kendaraan listrik untuk segmen bus dan truk di Indonesia masih terbuka lebar. Saat ini, jumlah bus di Indonesia mencapai sekitar 280.000 unit, sementara truk mencapai 6,5 juta unit.

Ia pun menilai elektrifikasi kendaraan pada segmen tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya dalam penghematan subsidi energi.

“Kalau seluruh bus dan truk itu terelektrifikasi menjadi kendaraan listrik, ini bisa menghemat sekitar 5 miliar dolar AS per tahun dari subsidi BBM,” ujarnya.

Anindya menyinggung selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada elektrifikasi mobil dan sepeda motor yang jumlahnya mencapai ratusan juta unit. Namun, bus memiliki peran strategis karena digunakan secara massal oleh masyarakat.

"Tapi bus ini adalah kendaraan massal yang digunakan oleh banyak sekali penumpang," ucapnya.

Ia pun mencontohkan penggunaan bus listrik untuk Transjakarta yang memberikan dampak signifikan. Sebanyak 150 bus listrik yang beroperasi mampu mengangkut 10 juta penumpang dalam dua tahun.

Anindya lantas menekankan pengembangan kendaraan listrik tidak hanya berfokus pada produksi semata, tetapi juga membangun ekosistem industri dalam negeri.

Melalui VKTR, pihaknya menggandeng berbagai mitra lokal di sejumlah daerah, termasuk industri karoseri di Jawa Tengah hingga pemasok komponen di wilayah lain.

“Itulah alasan kenapa kita memulainya di Magelang. Ini adalah suatu pabrik karoseri dari mitra kami, Tri Sakti, dan banyak sekali karoseri yang kita ajak kerja sama di Jawa Tengah. Di Jawa Barat misalnya dengan AC-nya, lalu di Jawa Timur misalnya dengan bannya. Nah, di sini datang nanti para pemain. Jadi ini bukan hanya suatu perusahaan, tapi kebangkitan industri otomotif lokal berbasis listrik," paparnya.