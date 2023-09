Momen Pagar Pembatas Konser NCT 127 Roboh, Penonton Masih Sempat ‘Fancam’

Pihak Kepolisian menghentikan konser grup band NCT 127 pada Jumat (4/11/2022) malam imbas banyaknya penonton yang pingsan. Polisi menduga kejadian itu bermula saat penonton berdesak-desakan hendak mendekati panggung yang menyebabkan pagar pembatas paling depan roboh.

Menilik unggahan video dan beberapa foto yang tersebar di media sosial, kejadian nahas itu benar adanya. Bahkan mirisnya salah seorang penonton yang terjatuh akibat jebolnya pagar pembatas masih sempat berinteraksi dengan personel NCT 127.

“Tandain mba-mba ini, malu-maluin aja. We are so sorry, NCT 127, we are so sorry, NCT 127, we are so sorry, NCT 127, we are so sorry, NCT 127, we are so sorry, NCT 127, we are so sorry, NCT 127,” cuit salah satu warganet dalam unggahan video yang tersebar di Twitter, dikutip Sabtu (5/11/2022).

Dari video yang diunggah, tampak beberapa fans terjatuh dan tertindih pagar pembatas konser yang roboh akibat dorong-dorongan.

Diketahui aksi saling dorong ini terjadi ketika personel NCT127 membagikan bola-bola yang berisi tanda tangan mereka. Antusiasme penonton tak terbendung.

Mirisnya salah satu oknum NCTZen dalam tayangan singkat itu masih sempat nge-fancam alias merekam konten ekslusif untuk dirinya saat personel NCT127 melempar bola-bola bertanda-tangan.

“Banyak fans yang gabisa nonton konser karna berbagai alasan. Ini mereka-mereka yang bisa nonton, kenapa pada norak banget sih? Fanatiknya keterlaluan. Rebutin apa sih? Bola yang ada sign member? Dengan taruhan nyawa? Masih kurang ya contoh-contih kejadian belakangan ini?,” keluh salah satu warganet di Twitter.

Semula diberitakan, konser itu dihentikan pukul 21.20 WIB. Menurut pihak kepolisian Polda Metro Jaya via Kabid Humas Kombes Pol. Endra Zulpan, konser sudah berjalan selama 2 jam 20 menit.

“Pingsan ini ingin mendekat panggung begitu ya, kemudian dorong-dorongan, kemudian akhirnya jatuh pingsan. Kurang lebih 30 orang yang pingsan,” ucap Zulpan.

Akibat saling dorong, penonton yang terjepit kesulitan bernafas hingga jatuh pingsan.

Konser NCT 127 bertajuk NCT 127: 2nd Tour Neo City: Jakarta – The Link sedianya akan digelar selama dua hari sejak Jumat (4/11/2022) dan Sabtu (5/11/2022).

tandain mba-mba ini, malu-maluin aja.

cr.hyungieo pic.twitter.com/P7QkEdMSDD

— ayaaaw (@markbasreng) November 4, 2022