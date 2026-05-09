Momen Prabowo Joget Tabola Bale hingga Nyanyi Bareng Siswa di Talaud

Presiden Prabowo Subianto berjoget bersama masyarakat diiringi lagu "Tabola Bale" di Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dalam kunjungan pada Sabtu.

Dalam siaran daring yang diikuti dari Jakarta, Sabtu, Presiden Prabowo Subianto tampak meninjau ke lokasi SMK Negeri 2 Talaud untuk berbincang bersama siswa dan masyarakat di pulau paling utara Indonesia itu.

Setelah sempat menyapa masyarakat dan menyampaikan sejumlah perbaikan fasilitas yang sudah dan akan dilakukan di pulau itu, Presiden memperlihatkan keakraban dengan menyanyikan sejumlah lagu bersama bersama warga, mulai dari lagu "Hyme Guru" sampai dengan tembang asli Sulawesi Utara "O Ina Ni Keke".

Tidak hanya itu, Presiden kemudian membaur dengan masyarakat untuk berjoget ketika lagu hits "Tabola Bale" mulai diputar.

Presiden mengangkat tangan dan bergabung ke tengah masyarakat untuk menari diiringi "Tabola Bale" sebelum akhirnya mengakhiri kunjungan di lokasi itu dengan berfoto bersama.

Selain joget, Prabowo sempat bernyanyi bersama anak sekolah berbagai lagu, mulai dari lagu daerah hingga nasional.

Momen tersebut terpantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di lokasi dengan mengenakan safari berwarna krem dan topi biru. Kedatangannya pun langsung disambut warga sekitar.

Berdasarkan pantauan, Prabowo dan sejumlah anak-anak menyambutnya dengan nyanyian. Kemudian, Prabowo juga sempat meminta anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu.

“Lagu Di Sini Senang bisa?" tanya Prabowo.

Kemudian, Prabowo bernyanyi bersama anak-anak tersebut. Ia juga kembali meminta para anak-anak itu untuk menyanyikan ‘hymne guru’. Terlihat mereka pun bernyanyi bersama.

Dalam kesempatan tersebut ia memperkenalkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang mendampinginya termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Presiden Prabowo tiba di Miangas setelah bertolak dari Cebu, Filipina pada Sabtu sekitar pukul 09.45 WIB seusai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN pada 7-8 Mei 2026.

Di Miangas, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan masyarakat dan meninjau fasilitasi puskesmas di salah satu pulau terluar di Tanah Air tersebut.