Momen Sungkeman, El Rumi: Aku Minta Maaf Pernah Berantem Sama Bunda

Momen pengajian dan siraman pasangan selebritas El Rumi dan Syifa Hadju berlangsung khidmat. Dalam prosesi tersebut, El Rumi sempat melakukan sungkeman di hadapan ibundanya, Maia Estianty, yang didampingi sang suami, Irwan Musry.

Momen haru itu berlangsung di kediaman keluarga Syifa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026), dan disiarkan secara langsung melalui live streaming, Sabtu (25/4/2026).

Dalam suasana tersebut, El menyampaikan rasa terima kasih atas cinta dan pengorbanan sang bunda, sekaligus memohon maaf atas sikapnya selama ini yang kerap membuat khawatir.

“Bunda, alhamdulillah hari ini aku masih diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hatiku ke Bunda. Terima kasih untuk semua cinta, doa, dan pengorbanan yang Bunda berikan dari melahirkan aku sampai sekarang, hampir 27 tahun lamanya. Aku tahu nggak semua perjalanan yang kita lalui itu mudah," kata El.

El mengaku sangat bahagia menjadi anak seorang Maia, sebab menurutnya sang bunda selalu, ada menjaga dan membimbing dia tumbuh hingga dewasa.

"Bunda juga nguliahin aku, menyarankan aku kuliah, dan alhamdulillah itu mungkin salah satu bakti aku untuk membanggakan Bunda karena memang Bunda pengen punya anak yang lulus kuliah," katanya.

Tak lupa dalam momen itu, El juga menyampaikan permintaan maaf apabila lantaran dinilainya banyak kekurangan sebagai anak. Apalagi, El mengaku sempat menyakiti sang bunda hingga membuatnya merasakan penyesalan mendalam.

"Aku juga mau minta maaf kalau selama ini masih banyak kurangnya, masih sering bikin Bunda khawatir, dan masih pernah mungkin menyakiti hati Bunda," katanya.

"Karena yang tadi aku bilang, mungkin aku salah satu anak yang paling keras. Jadi mungkin aku sering debat sama Ayah, sering debat sama Bunda, mungkin sering keras-kerasan," katanya.

Putra Ahmad Dhani itu pun sempat menceritakan momen ketika dirinya berada dalam situasi emosional hingga terlibat pertengkaran dengan sang bunda. Ia mengaku langsung menyesal dan meminta maaf usai kejadian tersebut.

Tapi aku juga waktu itu pernah ingat sekali berantem sama Bunda, aku malamnya langsung hatinya enggak enak, aku langsung minta maaf karena emang keras-kerasan sama Bunda. Jadi aku sekali lagi mohon maaf kalau pernah nyakitin hati Bunda, baik disengaja maupun tidak," ucapnya.

Tak hanya itu, El juga memohon izin dan doa restu untuk melangkah ke jenjang pernikahan bersama Syifa Hadju.

“Bunda, hari ini aku ingin memohon izin, doa restu, dan rida dari Bunda. Karena insyaallah aku akan melangkah ke fase baru dalam hidupku, menikah dengan wanita pilihanku, Syifa Safira Nuraisah," katanya.