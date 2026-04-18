Momen Ultah Mewah Seskab Teddy Jadi Sentimen Buruk ke Pemerintahan Prabowo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai perayaan ulang tahun (ultah) Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang cukup mewah, bakal memberi sentimen buruk terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Hal ini menurut saya, justru menambah sentimen negatif terhadap pemerintah di tengah banyaknya kritik," ujar Iwan kepada inilah.com, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, sentimen buruk ini akan muncul ketika perayaan ultah tersebut dilakukan secara berlebihan.

"Kalau kita lihat, bahkan secara official Kantor Sekretaris Kabinet melakukan perayaan dan seremoni sampai ada video khusus yang melibatkan pegawai Kantor Seskab untuk Letkol Teddy," jelasnya.

Ia mengatakan di tengah gencarnya pemerintah melakukan efisiensi disegala bidang, mestinya pejabat negara tidak membiarkan atau sengaja melakukan perayaan ultah yang terkesan berlebihan seperti itu.

"Harusnya pejabat negara bisa membaca psikologi publik, dan mengedepankan empati di tengah situasi ekonomi yang pemerintah sendiri sedang bekerja mati-matian untuk mengamankan kepentingan nasional, terutama terkait energi dan ekonomi itu sendiri," pungkasnya.

Sebagai informasi, Titiek merayakan ulang tahun secara sederhana di Kompleks DPR usai rapat Komisi IV, ditemani putranya Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo serta sejumlah mitra komisi. Perayaan dilakukan dengan pemotongan tumpeng dan tiup lilin.

Sementara itu, Teddy merayakan ulang tahun di beberapa lokasi, mulai dari hotel hingga dalam penerbangan. Saat berada di Paris, ia merayakan di Four Seasons Hotel George V, salah satu hotel prestisius. Rombongan Presiden Prabowo diketahui menempati tipe kamar Signature Royal Suite dengan kisaran harga Rp300 juta hingga Rp500 juta per malam.

Selain itu, Teddy juga mendapat kejutan ulang tahun dari pramugari saat perjalanan dinas menuju Paris, Prancis.

