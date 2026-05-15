Momentum Kebangkitan Nasional, Bank Mandiri Perkuat Kepedulian Sosial Salurkan 28.000 Paket Sembako

Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, Bank Mandiri menyelenggarakan aksi sosial Mandiri Berbagi Sembako, guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, Bank Mandiri menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat prasejahtera dan pekerja sektor informal di 10 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia pada periode 12 hingga 20 Mei 2026.

Secara nasional, program ini menjangkau lebih 28.000 penerima manfaat sebagai kontribusi nyata perseroan dalam membantu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat peran Bank Mandiri sebagai ekosistem penggerak ekonomi negeri.

Adapun penerima manfaat program ini mencakup berbagai kelompok yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai dari pekerja informal seperti pengemudi ojek online, kurir, dan porter, hingga pekerja sektor jasa seperti petugas kebersihan dan satpam, serta kelompok masyarakat prasejahtera lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, Mandiri Berbagi Sembako merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk terus memperkuat kepedulian sosial yang berkelanjutan serta mendukung masyarakat agar tetap tangguh di tengah dinamika global.

“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan bantuan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat rentan yang menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi nasional. Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir melayani sepenuh hati bagi masyarakat secara inklusif,” ujar Adhika dalam keterangan resminya, Rabu (13/5).

Menurutnya, momentum Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi pengingat bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong perlu terus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Karena itu, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai agen pembangunan dengan menghadirkan berbagai program sosial yang inklusif dan berkelanjutan melalui sinergi yang terintegrasi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan tepat sasaran, Bank Mandiri bekerja sama dengan perangkat wilayah dan koordinator komunitas setempat dalam proses distribusi bantuan. Penerima manfaat juga dibagi ke dalam beberapa sesi pengambilan guna menjaga kelancaran kegiatan dan menghindari penumpukan antrean di lokasi pelaksanaan.

Tidak hanya menghadirkan bantuan kebutuhan pokok, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang interaksi sosial yang hangat dan inklusif bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bank Mandiri turut menghadirkan hiburan sederhana dan games berhadiah guna menciptakan suasana yang lebih positif dan kondusif selama kegiatan berlangsung.

Paket sembako yang dibagikan terdiri atas berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, teh celup, dan biskuit. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendukung daya tahan ekonomi penerima manfaat.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus menjaga kesinambungan berbagai program sosial yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat di berbagai wilayah operasional perseroan. Inisiatif Mandiri Berbagi Kebaikan menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Bank Mandiri dalam memperkuat kontribusi sosial yang inklusif serta mendorong semangat gotong royong untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menghadirkan program sosial yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar sebagai bagian dari kontribusi nyata Mandiri untuk Negeri,” pungkas Adhika.