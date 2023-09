\'Monster\' Laut Scorpene Bakal Wara-wiri Jaga Perairan Nusantara

Wilayah perairan nusantara akan memiliki penjaga tambahan. Sebuah monster kapal selam canggih bakal wara-wari di kawasan perairan Indonesia. Kapal selam Prancis yang akan dibuat di Indonesia ini selain canggih juga tangguh.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bakal memperkuat perairan RI dengan kapal selam monster Scorpene. Scorpene merupakan kapal selam buatan Prancis dengan ketangguhan yang luar biasa. Indonesia sudah meneken kerja sama pembelian dua unit Scorpene ini sejak 13 Februari 2022 lalu.

Kementerian Pertahanan RI dalam keterangannya mengungkapkan, kesepakatan kerja sama telah tercapai, antara Indonesia dan Perancis untuk riset dan pengembangan The Scorpene Submarine atau Kapal Selam Scorpene. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembangunan dua unit kapal selam Scorpene sudah dilakukan CEO PT PAL dan Naval Group disaksikan oleh Menhan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly.

Direktur Kerja Sama Internasional dan Offset Naval Group Claire Legaz dalam presentasinya di acara Bilateral Defense and Security Industry Seminar, di Jakarta, Rabu (8/3/2023), mengungkapkan Naval Group menawarkan dua kapal selam Scorpene kepada Pemerintah Indonesia.

Selain dengan PT PAL, Naval Group juga mengajak keterlibatan industri Indonesia yang lain. Tujuannya agar ada peningkatan konten lokal, ofset, serta imbal dagang. "Kerja sama ini bisa menguatkan juga perusahaan lokal Indonesia agar bisa mencapai kedaulatan," kata Claire.

Pembangunan kapal selam canggih ini akan dilakukan di galangan kapal PT PAL di Surabaya. Skema yang sama juga dilakukan Naval Group di beberapa negara lain yang membeli kapal. Saat ini, telah ada pembicaraan intensif dengan PT PAL terkait transfer of know how.

Mereka menargetkan 85 persen dari komponen kapal selam itu berasal dari perusahaan Indonesia. Sesuai dengan UU Industri Pertahanan, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) mensyaratkan ada 85 persen yang berasal dari imbal dagang, kandungan lokal, dan offset.

Hadirnya kapal selam Scorpene, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan armada pertahanan matra laut, membantu mengamankan wilayah perairan serta memperkuat industri pertahanan di Tanah Air. Indonesia menjadi negara ASEAN kedua yang akan memiliki moster laut yang satu ini.

Sebelumnya, negara tetangga, Malaysia sudah memesan dua unit Scorpene pada 2002 dan resmi beroperasi di perairan negeri jiran itu sejak 2009. Chili, Spanyol, India, dan Brasil juga menjadi negara yang mengandalkan kapal selam Scorpene ini untuk menjaga wilayah perairannya.

Scorpene merupakan kapal selam konvensional yang dirancang oleh Naval Group untuk pasar ekspor. Naval Group memang memberikan promosi dengan iming-iming transfer teknologi dalam pembelian kapal selamnya. Sedikitnya ada 14 kapal selam Scorpene sudah dioperasikan dan dibangun di luar Perancis antara lain Angkatan Laut Chili sebanyak dua unit, Angkatan Laut Malaysia sudah beroperasi dua unit, Angkatan Laut India sebanyak enam unit dan Angkatan Laut Brasil 4 unit.

Dikembangkan sejak 2003

Kapal selam kelas Scorpene dikembangkan bersama oleh perusahaan pembuatan kapal milik negara Prancis DCNS (sekarang Naval Group) dan pembuat kapal Spanyol Navantia (sebelumnya Bazan, kemudian Izar). Kapal selam pertama bernama O'Higgins dibangun di galangan kapal DCN di Cherbourg dan diluncurkan pada November 2003. Ditugaskan pada September 2005 dan tiba di Chili pada Januari 2006.

Tampilannya memperlihatkan desain modular dengan sistem tempur yang terintegrasi penuh, mampu membawa muatan besar dengan pengurangan biaya awak dan siklus hidup. Ini memiliki indiscretion ratio atau rasio kecerobohan terbaik yang tersedia dengan bagian AIP Fuel Cell 2nd Generation (FC2G) atau sel bahan bakar generasi ke-2.

Indiscretion ratio merupakan proporsi waktu yang dibutuhkan mesin diesel untuk mengisi ulang baterai dibandingkan dengan jumlah waktu yang dihabiskan di bawah air.

Kapal selam berukuran panjang 66 meter hingga 82 meter ini mampu membawa 25 hingga 31 awak. Scorpene 2000 adalah evolusi dari kapal selam Scorpene sebelumnya dan cocok untuk semua jenis misi termasuk peperangan anti-permukaan (anti-surface warfare), peperangan anti-kapal selam (anti-submarine warfare), operasi khusus dan intelijen.

Sistem senjata Scorpene

Mengutip Naval Technology, kapal selam Scorpene dapat membawa 18 torpedo dan rudal atau 30 ranjau. Ini dilengkapi dengan enam tabung torpedo 21 inci yang terletak di haluan yang menyediakan kemampuan peluncuran salvo. Peluncuran debit positif dilakukan dengan pompa turbin udara. Termasuk torpedo anti-kapal dan anti-kapal selam, serta rudal anti-permukaan. Sementara penanganan dan pemuatan senjata dilakukan secara otomatis.

Sistem manajemen pertempuran kapal selam ini menggunakan SUBTICS alias sistem tempur terintegrasi taktis kapal selam, dengan enam konsol umum multifungsi dan meja taktis yang terletak di tengah, digabungkan dengan fasilitas kontrol platform. Sistem manajemen pertempuran terdiri dari sistem komando dan penanganan data taktis, sistem kontrol senjata, dan rangkaian sensor akustik terintegrasi dengan antarmuka ke satu set sensor deteksi permukaan udara dan sistem navigasi terintegrasi. Itu juga dapat mengunduh data dari sumber eksternal.

Sistem navigasi terintegrasi menggabungkan data dari sistem pemosisian global, log, pengukuran kedalaman, dan sistem pemantauan trim/list kapal. Scorpene dapat memantau lingkungan, termasuk kerapatan dan suhu air laut, serta tanda kebisingan kapal selam itu sendiri.

Kapal selam ini juga dilengkapi suite sonar yang mencakup array silinder pasif jarak jauh, sonar intersep, sonar aktif, array terdistribusi, array sayap, sonar resolusi tinggi untuk menghindari ranjau dan rintangan, serta array yang ditarik. Semua operasi penanganan kapal selam dilakukan dari ruang kontrol. Kapal ini memiliki otomatisasi dan pengawasan tingkat tinggi, dengan mode kontrol kemudi dan propulsi atau pendorong otomatis.

Ini juga mencakup pemantauan terus menerus terhadap sistem propulsi dan instalasi platform, pengawasan terpusat dan terus menerus terhadap semua potensi bahaya (kebocoran, kebakaran, keberadaan gas) dan status instalasi yang memengaruhi keselamatan saat terendam.

Kapal selam canggih ini menggabungkan redundansi sistem tingkat tinggi untuk mencapai rata-rata 240 hari di laut setahun untuk setiap kapal selam. Kedalaman penyelaman maksimum adalah 300 meter, memberi komandan lebih banyak kebebasan taktis daripada yang tersedia sebelumnya di kapal selam konvensional. Tidak ada batasan durasi penyelaman pada kedalaman maksimum, selain batasan sistem tenaga dan kru.

Struktur kapal selam menggunakan baja khusus, memungkinkan penyelaman dengan kedalaman maksimum bila diperlukan. Selain itu, saat menyelam, Scorpene memiliki kebisingan dengan radiasi rendah yang memungkinkan jangkauan deteksi lebih baik dari sensornya sendiri dan mengurangi risiko deteksi oleh sensor musuh. Kebisingan dengan radiasi rendah dicapai melalui penggunaan hidrodinamika canggih dengan bentuk busur albacore, dengan pelengkap yang lebih sedikit dan baling-baling yang dioptimalkan.

Dengan tingkat akustik rendah dan ketahanan goncangan hidrodinamik memberi kelas Scorpene kemampuan untuk melakukan operasi perang kapal anti-kapal selam dan anti-permukaan dalam kondisi laut tertutup atau terbuka, serta kemampuan untuk bekerja dengan pasukan khusus di perairan pesisir.

Kapal selam kelas Scorpene memiliki propulsi diesel ditenagai empat generator, mengembangkan lebih dari 2.500 kW. Beberapa kapal dipesan dengan sistem Air-Independent Propulsion (AIP). Kapal selam memiliki jangkauan 6.500 mil laut (12.000 km) dengan kecepatan 8 knot (15 km/jam) di permukaan atau 550 mil laut (1.020 km) dengan kecepatan 5 knot (9 km/jam) saat menyelam.

Kapal dilengkapi dengan semua sistem yang diperlukan untuk menyediakan persediaan vital, air, perbekalan, regenerasi atmosfer, untuk memastikan kelangsungan hidup semua awak selama tujuh hari. Kapal juga dilengkapi dengan sistem penyelamatan dan keamanan penuh. Biasanya bekal makanan yang dibawa cukup untuk 50 hari.

Ada dua varian Scorpene, CM-2000 dengan sistem propulsi konvensional dan AM-2000 yang dilengkapi dengan propulsi independen udara. AM-2000 mampu tetap terendam dalam patroli bawah air tiga kali lebih lama dari CM-2000.