Moratelindo dan HXPT Teken MoU Genjot Kualitas dan Skala Jaringan

Jajaran direksi Moratelindo usai penandatanganan kerja sama dengan Mitsui & Co., Ltd terkait pendirian joint venture company senilai Rp2,64 triliun di Jakarta, Rabu (16/11/2022). (Foto: Inilah.com/Ahmad Munjin)

Untuk meningkatkan kualitas dan skala jaringan, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) atau Moratelindo menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan China Huaxin Post and Telecom Technologies Co, Ltd (HXPT).

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi, HXPT memberikan fasilitas layanan untuk operator telekomunikasi, seperti design, konstruksi, penelitian, dan modal.

Sayangnya, perseroan belum dapat menyebutkan nilai kerja sama tersebut. “Belum bisa disebutkan,” kata Gina Novrina Nasution, Senior Manager Investor Relation Moratelindo saat dikonfirmasi Inilah.com di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Dalam kolaborasi ini, Moratelindo bakal memanfaatkan keunggulan teknologi yang dimiliki HXPT dalam pembangunan jaringan transmisi optik, fixed-line broadband access, optimasi jaringan, dan juga pembiayaan.

Semua itu dapat mendukung upaya Moratelindo dalam menghadirkan inovasi demi meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan bisnis di Indonesia dan pasar global.

Wakil Presiden HXPT, Mr. Tang Hui mengatakan, HXPT akan menyediakan solusi telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur fixed mobile, dan broadband network. Ini mulai dari designing, pengadaan, instalasi, pelaksanaan, bahkan sampai maintenance dan optimasi.

“Kami juga akan memberikan solusi keuangan, agar terjadi penyebaran jaringan untuk meraih customer yang lebih besar,” katanya saat penandatangan MoU di kantor pusat Moratelindo, Graha 9, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023).

Kedua belah pihak setuju untuk melakukan diskusi lebih lanjut mengenai dua proyek yang akan diimplementasikan sesegera mungkin, yaitu Moratel FTTH (Fiber-to-the- Home) Project, dan Moratel National DWDM Project (termasuk layanan dan pemeliharaannya).

Kerja sama antara dua raksasa penyedia teknologi telekomunikasi dan informasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di indonesia, terutama pada industri digital.

Kegiatan penandatanganan dibuka dengan menampilkan company profile dan sambutan dari masing-masing perwakilan perusahaan. Dilanjutkan dengan agenda inti, yaitu penandatanganan MoU antara Moratelindo yang diwakilkan oleh Mr. Michael McPhail, Chief Technology Officer dan HXPT yang diwakili oleh Mr. Tang Hui selaku Wakil Presiden.