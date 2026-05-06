Mortal Kombat 2: Kembalinya Joe Taslim dan Komedi Segar Karl Urban!

Ukuran Font Kecil Besar

Turnamen paling mematikan di jagat sinematik kembali dimulai! New Line Cinema bersama Atomic Monster dan Fireside Films resmi merilis sekuel yang paling dinantikan, "Mortal Kombat 2".

Mulai tayang di bioskop Indonesia mulai 6 Mei 2026, film ini menjanjikan aksi yang lebih brutal, koreografi dinamis, dan kehadiran karakter ikonik yang sudah lama ditunggu penggemar.

Balas Dendam Kitana dan Ambisi Gelap Shao Kahn

Cerita dibuka dengan latar belakang tragis yang menyentuh hati. Kita diajak melihat masa lalu Kitana (Adeline Rudolph) yang menyaksikan kematian ayahnya, Raja Jerrod, di tangan Shao Kahn (Martyn Ford).

Dibawa paksa menjadi anak angkat sang penguasa Outworld, Kitana menyimpan api dendam selama 25 tahun.

Kini, Shao Kahn bersiap menyerang Earthrealm dengan kekuatan penuh, termasuk menggunakan jimat Shinnok yang misterius. Untuk menghentikannya, Lord Raiden (Tadanobu Asano) kembali memanggil para petarung terbaiknya: Liu Kang, Jax, Cole Young, dan Sonya Blade.

Johnny Cage = Komedi Segar

Salah satu kejutan terbesar di sekuel ini adalah kehadiran Karl Urban sebagai Johnny Cage. Berbeda dengan aura serius karakter lainnya, Cage hadir sebagai aktor laga paruh baya yang mencoba membuktikan bahwa dirinya belum habis.

Karl Urban berhasil memberikan warna baru lewat celetukan-celetukan relevan dan komedi "di luar nalar" yang memecah ketegangan di tengah adegan pembantaian yang sadis.

Kehadiran Cage membuat film ini terasa lebih seimbang dan tidak melulu soal darah.

Kembalinya Joe Taslim

Bagi penonton Indonesia, daya tarik utama tentu saja kembalinya Joe Taslim. Setelah karakternya, Bi-Han, tewas di film pertama, Joe kini tampil dalam wujud arwah gelap yang sangat kuat, Noob Saibot.

Transformasi ini menjadi momen krusial yang paling mengundang decak kagum, terutama saat ia berhadapan kembali dengan rival abadinya.

Mengapa Wajib Nonton Mortal Kombat 2?

Sutradara Simon McQuoid secara cerdas menggeser fokus cerita ke Johnny Cage dan Kitana, memberikan dimensi emosional yang lebih dalam dibanding film sebelumnya.

Meski tetap mempertahankan ciri khas gore dan sadis, setiap pertarungan dirancang lebih rapi dan estetis.

Aksi Kitana dengan kipas baja miliknya menjadi salah satu highlight yang tidak boleh dilewatkan. Film ini tetap setia pada poin-poin esensial dari game aslinya karya Ed Boon dan John Tobias.

Meskipun hubungan antara Cole Young dan Johnny Cage tidak diceritakan secara mendalam, Mortal Kombat 2 sukses menyuguhkan perubahan yang menyegarkan bagi franchise ini.