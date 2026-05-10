MotoGP Prancis: Ducati Tergelincir, Aprilia Kuasai Le Mans!

Senin, 11 Mei 2026 - 02:23 WIB

Pembalap Jorge Martin membawa Aprilia mendominasi putaran kelima Kejuaraan Dunia MotoGP Prancis 2026 setelah memenangi balapan utama yang berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu.

Martin finis terdepan dengan catatan waktu 41 menit 18,001 detik, unggul atas rekan setimnya di Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,477 detik.

Dominasi Aprilia makin lengkap setelah pembalap Trackhouse MotoGP Team Ai Ogura mengamankan posisi ketiga dengan selisih 0,874 detik dari Martin.

Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Martin sejak GP Indonesia 2024 di Sirkuit Mandalika atau setelah penantian selama 588 hari.

Jalannya balapan

Bezzecchi tampil impresif sejak awal lomba dengan langsung mengambil alih posisi terdepan dari pole sitter Francesco Bagnaia pada lap pertama.

Sementara itu, Pedro Acosta dan Fabio Quartararo turut memberi tekanan dalam persaingan papan depan.

Bagnaia sempat bangkit dan merebut posisi kedua dari Acosta pada lap ketujuh, namun pembalap Ducati Lenovo Team itu mengalami kecelakaan pada lap ke-16 sehingga gagal melanjutkan perburuan podium.

Martin kemudian mulai memangkas jarak dengan Bezzecchi sebelum mengambil alih pimpinan lomba pada lap ke-23 melalui manuver di tikungan ketiga.

Juara dunia MotoGP 2024 itu selanjutnya mampu menjaga keunggulan hingga garis finis.

Sementara itu, Ogura memanfaatkan konsistensi ritme balap untuk merebut posisi ketiga dan mengamankan podium bagi tim satelit Aprilia.

Balapan juga diwarnai sejumlah kecelakaan yang menimpa Alex Marquez, Diogo Moreira, Joan Mir, dan Brad Binder.

Hasil lengkap MotoGP Prancis 2026:

Jorge Martin (Aprilia Racing) 41 menit 18,001 detik

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0,477 detik

Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +0,874 detik

Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +2,851 detik

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +2,991 detik

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +7,756 detik

Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +8,615 detik

Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +12,497 detik

Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +14,903 detik

Luca Marini (Honda HRC Castrol) +15,016 detik

Johann Zarco (Castrol Honda LCR) +16,549 detik

Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +32,343 detik

Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +32,476 detik

Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +32,774 detik

Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +36,059 detik

Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) +73,229 detik