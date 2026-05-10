MotoGP Prancis: Ducati Tergelincir, Aprilia Kuasai Le Mans!
Jorge Martin memimpin balapan (foto:X/88jorgemartin)
Pembalap Jorge Martin membawa Aprilia mendominasi putaran kelima Kejuaraan Dunia MotoGP Prancis 2026 setelah memenangi balapan utama yang berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu.
Martin finis terdepan dengan catatan waktu 41 menit 18,001 detik, unggul atas rekan setimnya di Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,477 detik.
Dominasi Aprilia makin lengkap setelah pembalap Trackhouse MotoGP Team Ai Ogura mengamankan posisi ketiga dengan selisih 0,874 detik dari Martin.
Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Martin sejak GP Indonesia 2024 di Sirkuit Mandalika atau setelah penantian selama 588 hari.
Jalannya balapan
Bezzecchi tampil impresif sejak awal lomba dengan langsung mengambil alih posisi terdepan dari pole sitter Francesco Bagnaia pada lap pertama.
Sementara itu, Pedro Acosta dan Fabio Quartararo turut memberi tekanan dalam persaingan papan depan.
Bagnaia sempat bangkit dan merebut posisi kedua dari Acosta pada lap ketujuh, namun pembalap Ducati Lenovo Team itu mengalami kecelakaan pada lap ke-16 sehingga gagal melanjutkan perburuan podium.
Martin kemudian mulai memangkas jarak dengan Bezzecchi sebelum mengambil alih pimpinan lomba pada lap ke-23 melalui manuver di tikungan ketiga.
Juara dunia MotoGP 2024 itu selanjutnya mampu menjaga keunggulan hingga garis finis.
Sementara itu, Ogura memanfaatkan konsistensi ritme balap untuk merebut posisi ketiga dan mengamankan podium bagi tim satelit Aprilia.
Balapan juga diwarnai sejumlah kecelakaan yang menimpa Alex Marquez, Diogo Moreira, Joan Mir, dan Brad Binder.
Hasil lengkap MotoGP Prancis 2026:
Jorge Martin (Aprilia Racing) 41 menit 18,001 detik
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0,477 detik
Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +0,874 detik
Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +2,851 detik
Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +2,991 detik
Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +7,756 detik
Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +8,615 detik
Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +12,497 detik
Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +14,903 detik
Luca Marini (Honda HRC Castrol) +15,016 detik
Johann Zarco (Castrol Honda LCR) +16,549 detik
Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +32,343 detik
Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +32,476 detik
Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +32,774 detik
Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +36,059 detik
Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) +73,229 detik