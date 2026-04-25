MotoGP Ubah Aturan Start Delayed, Waktu Persiapan Jadi 5 Menit

Aturan baru MotoGP menambah waktu persiapan di grid dari tiga menjadi lima menit mulai musim ini.

Ajang MotoGP melakukan penyesuaian aturan terkait prosedur “start delayed” yang mulai diberlakukan sejak seri MotoGP Spanyol musim ini.

Perubahan tersebut menyasar durasi waktu persiapan tim di grid sebelum balapan dimulai. Jika sebelumnya tim hanya memiliki waktu tiga menit setelah sesi pemanasan, kini waktu tersebut diperpanjang menjadi lima menit.

Dalam regulasi lama yang tercantum pada pasal 1.18.18, tim diberikan waktu tiga menit untuk menuntaskan pekerjaan terakhir pada motor sebelum balapan. Namun, ketentuan itu dinilai kurang efektif dalam praktik di lapangan.

"Ini memberikan tim peringatan yang cukup mengenai kapan harus berhenti bekerja, yang berada di papan tiga menit," tulis MotoGP pada Sabtu (25/4/2026).

Penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi terhadap kebiasaan tim yang kerap mengabaikan batas waktu tiga menit saat melakukan persiapan di grid.

Dengan tambahan waktu menjadi lima menit, penyelenggara berharap tim dapat lebih leluasa menyelesaikan pekerjaan teknis tanpa melanggar prosedur yang telah ditetapkan.

Aturan baru ini juga diharapkan mampu menciptakan keteraturan di area start serta meminimalkan potensi pelanggaran akibat keterbatasan waktu persiapan.