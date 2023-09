Motor Listrik Davigo Hadir di IIMS 2023, Harga Mulai Rp19 Juta

Perusahaan motor listrik Davigo resmi meluncurkan produk terbarunya pada kegiatan Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2023 dengan nama Davigo Dragon-S yang mengunggulkan jarak tempuh.

"Seperti sebelumnya, Davigo sudah meluncurkan Dragon, Space dan Forza, kita mengunggulkan jarak tempuh untuk kita jual ke customer, sama seperti Dragon S pun kita masih mengunggulkan jarak tempuh dengan power yang lebih," kata General Manager Davigo Aprizal saat ditemui di booth Davigo di JIExpo Kemayoran Jakarta, Minggu (19/2/2023).

Motor listrik ini berkapasitas 2000 watt serta dibekali baterai 72 volt dan 35 ampere hour. Kecepatannya bisa mencapai 75km/jam dan untuk jarak tempuh dengan satu baterai bisa mencapai 120 kilometer.

Motor ini juga menggunakan velg ring 12 serta sudah memiliki double disc brake. Unit Davigo Dragon-S ini bisa dinyalakan menggunakan remote (keyless), hanya dengan menekan tombol yang terdapat pada remote-nya saja.

Pada gelaran IIMS 2023 kali ini, Davigo memberikan promo menarik pada setiap pembelian motor listrik Davigo.

"Khusus di IIMS 2023 ini kita ada promo khusus, cashback Rp1 juta dan dapat helm dan jaket serta merchandise lainnya," ucap Aprizal.

Davigo Dragon-S dibandrol dengan harga Rp19,7 juta on the road, sedangkan untuk biaya pengurusan on the road, Davigo menyediakan jasa sebesar Rp2 juta untuk wilayah Jakarta.

Bagi pemilik Davigo bisa menghubungi hotline aftersales di 150-702 untuk memenuhi panggilan pelanggan terkait pengaduan ataupun jika ada kerusakan.

Untuk saat ini showroom resmi Davigo berada di beberapa titik, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali yang sebentar lagi segera peresmian, serta dealer-dealer yang sudah banyak di beberapa lokasi.