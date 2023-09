Motor Supersport Aprilia Rilis di Indonesia, Calon Rival Kawasaki Ninja ZX-6R

PT Piaggio Indonesia memboyong Aprilia RS 660 dan Aprilia Tuono 660 ke Tanah Air. Koleksi Aprilia 660 Series ini hadir dengan DNA balap yang kental. Disinyalir motor tersebut bisa menjadi penantang baru di segmen supersport melawan Kawasaki Ninja ZX-6R dan Honda CBR600RR.



Terinspirasi dari dunia balap baik di sirkuit maupun jalan raya, sportbike kategori middleweight milik Aprilia, yaitu seri RS 660 dan Tuono 660 telah dibawa masuk ke Tanah Air oleh PT Piaggio Indonesia.



“PT Piaggio Indonesia selalu bersemangat untuk menghadirkan produk terbaru kami ke Indonesia, kami memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan pasar dan antusiasme di dalamnya,” ujar Marco Noto La Diega, President Director PT Piaggio Indonesia dalam keterangan yang diterima INILAHCOM, Kamis (9/9/2021).



“Sebagaimana langkah kami didorong oleh Premiumization Roadmap Strategy yang solid, maka selalu penting bagi kami untuk berada pada posisi terdepan di industri dengan produk-produk mutakhir dalam memimpin segmen premium melalui empat brand inti kami, Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzz. Semuanya tersedia di 4-brand Motoplex Dealership yang eksklusif, yang kini semakin diperkaya dengan model terbaru dari Aprilia dan Moto Guzzi di Indonesia,” lanjutnya.





Hadir sebagai evolusi yang memberikan inspirasi kepada segmen motor sports, Aprilia siap memulai babak baru di segmentasi ini berbekal performa terbaik dan optimisasi penggunaan bagi pengendaranya. Dirancang dan diproduksi langsung dari Noale, Italia, kini keluarga Aprilia 660 memiliki representasi yang tangguh melalui Aprilia RS 660 dan Aprilia Tuono 660 serta kemiripan DNA balap.



“Aprilia berangkat dari sejarah kuat di dunia balapan, dan motor Aprilia memberikan rasa sensasional yang tak tertandingi. Melalui keluarga Aprilia 660, kami dapat melayani konsumen yang mendambakan adrenalin dan sensasi balap, namun tetap dengan penggunaan lebih praktis untuk berkendara sehari-hari,” tutur Marco.



“Baik Aprilia RS 660 maupun Aprilia Tuono 660 adalah motor sports kelas menengah yang mampu memberikan pengalaman berkendara yang mudah, lincah, dan gesit di berbagai kondisi, baik itu di sirkuit, di dalam kota, atau saat touring, sesuai dengan keinginan pengendara.”





“Keluarga Aprilia 660 membuka kemungkinan tak terbatas bagi para jiwa pembalap dengan memberikan keseimbangan sempurna dari segi tenaga dan kepraktisan dalam mewujudkan pengalaman yang luar biasa,” paparnya lebih lanjut.



Diklaim dapat memuaskan penggunanya yang mendambakan pengalaman road riding yang berkesan seperti memacu adrenalin di jalur balap namun mudah dikendarai, Aprilia RS 660 diposisikan sebagai motor dengan performa balap sepenuhnya serta respon yang gesit dan agresif untuk berkendara dengan cepat, dilengkapi dengan keunggulan teknologi terkini, sehingga mampu mematahkan berbagai konsep terhadap motor sports yang terkesan berat, sekaligus memperkuat tagline “A New Era Begins”.





Sementara itu, Tuono yang secara literal dapat diartikan sebagai “Thunder” atau “Petir”, sesuai namanya, motor ini akan memberikan pengalaman berkendara yang bertenaga namun di luar dugaan terasa begitu ringan, sesuai dengan tagline “as powerful as thunder, as light as a cloud”.



RS 660 adalah naked bike yang gayanya lebih santai yang memberikan kesan rileks dan kasual, cocok untuk kebutuhan berkendara sehari-hari maupun touring dengan jarak jauh. Terinspirasi dari Tuono V4 1100 yang legendaris dan dipadukan dengan teknologi anyar RS 660, Tuono 660 hadir dengan kemampuan yang impresif dan menggairahkan sama halnya dengan RS 660.



Kedua motor terbaru dari Aprilia ini sama-sama mengusung karakter sporty yang kuat dan memposisikan keluarga Aprilia 660 ke dalam dua konsep berkendara berbeda. Keluarga baru ini akan memberikan pengalaman menarik dan berkesan, canggih, inovatif, serta menyenangkan lewat fitur-fitur teknologi utama dan kesan elegannya.



Keduanya pun memiliki misi utama yang sama, yaitu menciptakan generasi baru dari motor sport yang ringan namun berperforma tinggi. Tidak itu saja keduanya punya fitur lengkap dengan kepraktisan untuk digunakan sehari-hari dan menyenangkan untuk dikendarai.

Melihat peta persaingan di Indonesia kedua motor baru ini bakal berhadapan dengan Honda CBR 600 RR yang kini dijual Rp 550 juta, atau ZX-6R yang dibanderol Rp 317 juta. Aprilia RS 660 sendiri dijual oleh Piaggio Indonesia dengan harga Rp650 juta on the road, sedangkan Aprilia Tuono 660 dilego dengan harga Rp630 juta.