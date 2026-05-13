MSCI Umumkan Rebalancing Mei 2026, Lebih Banyak Saham Dikeluarkan dari Indeks

Pasar Saham bereaksi atas pengumuman rebalancing MSCI 12 Mei 2026. Tatapi pelaku pasar seharusnya lebih tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan jual (panic selling).

Dr Hans Kwee, Co Founder Pasar Dana dan Praktisi Pasar Modal menilai, penghapusan (deletion) sejumlah emiten dari indeks ini lebih bersifat teknikal terkait metodologi bobot dan likuiditas, bukan serta-merta mencerminkan kerusakan fundamental pada perusahaan tersebut.

Selain itu, banyak pelaku pasar dan fund manager sudah mengantisipasi penghapusan saham tersebut oleh MSCI dalam beberapa bulan terakhir. Fund manager pasif sebagian akan memanfaatkan periode terakhir di 29 Mei untuk melakukan rebalancing portofolionya mengikuti pengumuman MSCI.

"Di balik volatilitas jangka pendek ini, justru terbuka peluang untuk melakukan akumulasi pada saham-saham blue chip dan sektor Small Cap yang harganya terkoreksi secara anomali akibat kepanikan dan tekanan jual paksa (forced selling) oleh fund manager pasif," jelasnya.

Transparansi kini menjadi modal krusial bagi Indonesia untuk mengikuti jejak sukses India; dalam hal ini, peran OJK dan SRO (BEI, KPEI, KSEI) sangat vital dalam memperketat pengawasan terhadap struktur kepemilikan dan transaksi pihak afiliasi guna memastikan pasar yang lebih adil.

Upaya SRO dalam mendorong keterbukaan informasi yang lebih real-time serta langkah tegas OJK dalam mereformasi perlindungan investor minoritas akan menjadi sinyal positif bagi lembaga pemeringkat global seperti MSCI.

India sendiri berhasil pulih dan menjadi primadona pasar berkembang dengan menyelaraskan batas kepemilikan asing serta memperkuat basis investor domestik melalui digitalisasi investasi yang masif.

Langkah tersebut membuktikan bahwa periode penyesuaian indeks adalah momentum "pembersihan" untuk menciptakan pasar yang lebih kredibel.

Bagi investor Indonesia, inilah saatnya melakukan evaluasi portofolio secara objektif, karena pasar yang mampu berbenah pasca-koreksi teknikal sering kali menghasilkan pertumbuhan yang jauh lebih tangguh dalam jangka panjang.

Pengumuan MSCI ini bisa jadi bottom dari koreksi IHSG sebelum kembali bangkit mengikuti Fundamental perusahaan.