MU Siap Permanenkan Carrick

Manchester United (MU) akan mempermanenkan Michael Carrick menjadi manajer mereka untuk musim depan dan seterusnya.

Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa hal ini terjadi karena Carrick mampu membawa MU kembali ke jalan yang benar usai ditunjuk menjadi manajer interim untuk menggantikan Ruben Amorim pada Januari.

Sejak kedatangannya, The Reds Devils hanya menelan dua kekalahan dari 15 pertandingan, dengan memenangkan laga 10 kali dan sisanya berakhir seri.

"Manchester United dan Michael Carrick akan terus bersama musim depan dan seterusnya. Peluangnya semakin meningkat selama beberapa minggu terakhir seperti yang dilaporkan, dan semua orang di #MUFC merasa dia harus tetap tinggal," tulis Romano melalui akun X resminya, Rabu (13/5/2026).

Total poin yang didapatkan MU bersama Carrick adalah 33 poin, yang membuat mereka berada di posisi ketiga dengan 65 poin sekaligus menyegel tempat di Liga Champions musim depan meski Liga Inggris masih menyisakan dua pertandingan lagi.

Musim depan akan menjadi Liga Champions pertama The Reds Devils sejak terakhir kali tiga tahun lalu pada musim 2023/2024. Ketika itu, MU yang berada di Grup A bersama Bayern Munchen, Copenhagen, dan Galatasaray hanya mampu finis sebagai juru kunci dengan empat poin.

"Para pemain, manajemen, semua orang sepakat. Langkah selanjutnya: pembicaraan ke tahap akhir dan kesepakatan baru," tulis Romano.

Dengan keunggulan enam poin atas tim peringkat keempat dan kelima, Liverpool dan Aston Villa, MU juga berpeluang mengakhiri musim di posisi tiga besar.

Syaratnya adalah mereka menyapu bersih dua laga terakhir menghadapi Nottingham Forest dan Brighton & Hove Albion dengan kemenangan, dengan saat yang sama berharap Liverpool dan Villa tak meraih hasil lebih baik dari mereka.