MU Sodori 80 Juta Euro ke Barca untuk Frenkie de Jong

Manchester United kabarnya sudah melayangkan penawaran resmi ke Barcelona untuk untuk melepas salah satu bintangnya, Frenkie de Jong.

Dikutip dari Marca, Kamis, MU menawarkan 60 juta euro disertai 20 juta euro bonus (total sekitar Rp1,2 triliun) kepada Barca.

Tawaran ini hanya sedikit untung dari transfer Barca ke Ajax Amsterdam saat mendatangkan de Jong yakni sebesar 75 juta euro tahun 2019 silam.

Selain itu, penjualan pemain asal Belanda itu turut membuat Barcelona terbebas dari kewajiban membayar sisa gaji sebesar 40 juta euro (sekitar Rp621 miliar) kepada de Jong untuk menghasilkan keuntungan total sekitar 50 juta euro (sekitar Rp776 miliar).

Tentu tawaran ini tak akan disia-siakan Blaugrana yang tengah dilanda kriris finansial hebat. Begitu juga dengan de Jong, dengan pindah ke MU, pemain 25 tahun itu akan terhindar dari kebijakan potong gaji yang rencananya akan diterapkan manajemen Barca guna mensiasati krisis keuangan yang melanda klub.

MU bahkan kabarnya sudah menyiapkan bayaran tinggi untuk de Jong agar mau bermain di Old Trafford

Manchester United siap menjadikan de Jong sebagai penerima gaji tertinggi di Old Trafford dengan membayar sebesar 395 ribu euro atau sekitar Rp6,1 miliar per pekan atau setara dengan 24 juta euro per tahun (sekitar Rp376 miliar).

Bayaran ini akan melebihi beberapa pemain bintang Manchester United lainnya seperti David de Gea, Jadon Sancho, Raphael Varane dan Cristiano Ronaldo.

Satu yang masih jadi ganjalan adalah, keinginan sang pemain untuk bermain di Liga Champions. Sementara MU musim depan hanya akan tampil di Liga Europa setelah finis di peringkat 6 klasemen akhir Liga Inggris dengan raihan 58 poin dari 38 pertandingan.

Baca Juga: Manchester United Terancam Krisis Bek Jelang Laga Kontra Bayern Muenchen

Pada musim ini, gelandang tengah asal Belanda itu tercatat tampil pada 47 pertandingan bersama Barcelona di segala ajang dan menyumbangkan empat gol serta lima assist dari 3.527 menit bermain.