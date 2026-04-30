Mudik Liburan Hari Buruh di China, 158 Juta Penumpang bakal Sesaki Kereta Api

China bersiap menghadapi gelombang mobilisasi manusia dalam skala raksasa. China State Railway Group Co., Ltd. memproyeksikan sebanyak 158 juta perjalanan penumpang akan memadati jaringan perkeretaapian di seluruh Negeri Tirai Bambu selama periode libur Hari Buruh (May Day) tahun ini.

Lonjakan pergerakan massa ini diperkirakan berlangsung selama delapan hari, terhitung mulai 29 April hingga 6 Mei 2026. Angka fantastis ini mencerminkan antusiasme warga China yang kembali tumpah ruah untuk berwisata, melakukan kunjungan keluarga, hingga sekadar menikmati aktivitas rekreasi setelah masa sibuk bekerja.

Puncak Arus Penumpang pada 1 Mei

Berdasarkan data resmi yang dirilis pada Rabu (29/4/2026), operator kereta api China memprediksi puncak kepadatan akan jatuh tepat pada perayaan Hari Buruh, yakni 1 Mei. Pada hari tersebut, diperkirakan akan terjadi sekitar 24,5 juta perjalanan penumpang hanya dalam waktu 24 jam.

Angka tersebut diproyeksikan menjadi catatan tertinggi volume penumpang harian sepanjang periode liburan. Untuk mengantisipasi "tsunami" penumpang ini, pihak otoritas perkeretaapian telah menyusun jadwal operasi yang sangat padat. Rata-rata 12.000 kereta penumpang dijadwalkan meluncur setiap harinya guna memastikan seluruh arus mudik dan balik berjalan tanpa hambatan berarti.

Penjualan Tiket Digital Tembus 83 Juta

Efisiensi teknologi di China kembali menunjukkan taringnya dalam menangani lonjakan ini. Hingga Rabu pukul 08.00 waktu setempat, platform penjualan tiket kereta api resmi China, 12306, melaporkan telah berhasil menjual sebanyak 83,02 juta tiket untuk periode liburan tersebut.

Tingginya angka penjualan tiket secara daring ini menunjukkan kesiapan infrastruktur digital China dalam melayani kebutuhan transportasi publik yang masif. Platform 12306 menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan tiket secara transparan dan cepat, mencegah antrean fisik yang berlebihan di stasiun-stasiun besar.

Pihak operator menyebutkan bahwa tingginya minat masyarakat kali ini dipicu oleh tren pemulihan sektor pariwisata domestik yang kian kuat. Banyak warga yang memilih menggunakan moda transportasi kereta api cepat karena efisiensi waktu dan konektivitasnya yang menjangkau hingga ke pelosok provinsi.

Monitoring Ketat dan Layanan Dinamis

Menyikapi lonjakan penumpang yang luar biasa ini, China State Railway Group Co., Ltd. memastikan tidak akan lengah. Otoritas perkeretaapian akan memantau secara ketat arus penumpang secara real-time di seluruh titik keberangkatan dan kedatangan.

Pihak otoritas juga akan menerapkan strategi peningkatan layanan secara dinamis. Artinya, frekuensi keberangkatan kereta atau penambahan gerbong dapat dilakukan sewaktu-waktu tergantung pada kebutuhan mendesak di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu perjalanan tetap terjaga di tengah beban operasional yang sangat tinggi.

Dengan armada yang dikerahkan secara maksimal dan pengawasan berbasis data, China optimistis dapat menangani salah satu periode mobilisasi manusia terbesar di dunia ini dengan lancar.