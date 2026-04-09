Profil Muhammad Kerry Adrianto: Kuliah di London, Punya Aset Segunung, dan Terseret Kasus Korupsi

Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Muhamad Kerry Adrianto Riza (tengah) meninggalkan ruangan saat skors sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dinihari. (Foto: Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/foc).

Muhammad Kerry Adrianto adalah salah satu sosok yang menarik perhatian publik, bukan hanya karena latar belakangnya sebagai anak pengusaha minyak ternama Riza Chalid, tetapi karena keterlibatannya dalam kasus korupsi besar.

Di luar kasus yang menyeret namanya, Kerry merupakan pengusaha yang dipercaya memegang berbagai posisi strategis di sejumlah perusahaan, mulai dari sektor hiburan hingga pelayaran.

Sekilas Tentang Muhammad Kerry Adrianto

Melansir dari berbagai sumber, Muhammad Kerry Adrianto adalah putra dari pasangan Riza Chalid dan Roestriana yang lahir pada 15 September 1986.

Kerry diketahui menempuh pendidikan di United World College of Southeast Asia dan meraih gelar BSc Applied Business Management dari Imperial College, University of London, pada tahun 2015.

Ia lalu melanjutkan studi mengambil bidang matematika melalui program non-formal di Cambridge University.

Ayahnya, Riza Chalid, adalah seorang pengusaha minyak dan gas yang terlibat dalam kasus korupsi tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (2018-2023) yang merugikan negara hingga Rp285 triliun.

Sebagai putra dari pengusaha, Kerry Adrianto mendapat kepercayaan duduk di berbagai jabatan strategis di sejumlah lini bisnis keluarga, salah satunya adalah Direktur Kidzania, perusahaan yang mengelola wahana rekreasi edukatif bagi anak-anak.

Selain itu, Kerry juga mendapat kepercayaan mengelola bisnis di bidang pelayaran dan perdagangan minyak, melalui PT Navigator Khatulistiwa.

Di perusahaan ini ia dikenal sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat yang memegang kendali atas perusahaan.

Kerry juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi serta menjadi pemegang saham sekaligus pengelola klub basket Amartha Hangtuah yang berkompetisi di Indonesian Basketball League.

Keterlibatan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

Muhammad Kerry Adrianto masuk dalam daftar tersangka kasus korupsi minyak mentah bersama 18 tersangka lainnya, termasuk sang ayah, Riza Chalid.

Dalam kasus ini, Kerry dinyatakan bersalah dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp285,18 triliun selama periode 2018-2013.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Kerry.

Selain itu, Kerry dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, perampasan aset, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,9 triliun yang merupakan total keuntungan pribadi yang diperoleh dari praktik korupsi.

Berikut adalah daftar aset Kerry Adrianto yang dirampas negara:

Total uang tunai sebanyak Rp220 juta yang terdiri dari 15 ikat pecahan Rp10 ribu, 12 ikat pecahan Rp5 ribu, dan 5 ikat pecahan Rp2 ribu.

Uang hasil kelola aset PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) di rekening BSI sebesar Rp139,3 miliar.

Saldo di rekening BRI senilai Rp356 juta dan uang tunai di brankas senilai Rp650 juta.

Seluruh isi brankas di lantai bawah tanah PT Jenggala Maritim Nusantara, termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dokumen asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1170 di Jawa Barat.

Dua bidang tanah luas di Kelurahan Lebak Gede, Cilegon (masing-masing seluas 31.921 m2 dan 190.684 m2), beserta seluruh bangunan dan barang berharga di atasnya.

Satu unit SPBU dengan nomor seri 34.42414.

Selain itu, negara juga menyita puluhan bidang tanah yang tersebar di beberapa lokasi, di antaranya:

Jakarta Selatan : satu bidang tanah dengan luas 304 m2, satu bidang tanah dengan luas 293 m2, dan seterusnya sampai dengan satu bidang tanah dengan luas 92.000 m2.

: satu bidang tanah dengan luas 304 m2, satu bidang tanah dengan luas 293 m2, dan seterusnya sampai dengan satu bidang tanah dengan luas 92.000 m2. Bogor : Sejumlah lahan dengan ukuran mulai dari 872 m² hingga 6.759 m².

: Sejumlah lahan dengan ukuran mulai dari 872 m² hingga 6.759 m². Banten (Cilegon) : Lahan-lahan dengan luas antara 3.349 m2 sampai 23.375 m2.

: Lahan-lahan dengan luas antara 3.349 m2 sampai 23.375 m2. Bali (Badung & Tabanan): Satu bidang tanah di Badung (226 m2) dan beberapa lahan di Tabanan dengan luas antara 700 m2 hingga 3.500 m2.

Kekayaan Kerry Adrianto dan Riza Chalid

Sang ayah, Riza Chalid, sempat masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia pada tahun 2015 dengan taksiran kekayaan mencapai US$415 juta atau sekitar Rp6,85 triliun.

Sementara informasi Kerry Adrianto, tidak diketahui berapa jumlah pastinya. Namun, berdasarkan hasil dakwaan, praktik korupsi tata kelola minyak yang dilakukannya, memperkaya Kerry Adrianto hingga Rp3,07 triliun.