Muktamar NU Siap Digelar 1-5 Agustus

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menetapkan agenda Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 1 - 5 Agustus 2026.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf, Kamis (7/5/2026). Namun demikian, PBNU belum memutuskan lokasi penyelenggaraan Muktamar, meskipun sejumlah daerah telah mengusulkan untuk menjadi tuan rumah.

"Ada beberapa daerah yang mengusulkan untuk menjadi tuan rumah seperti misalnya NTB (Nusa Tenggara Barat), Sumatera Barat, dan di Jawa Timur. Tapi semuanya nanti tentu tergantung pada hasil rapat dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk akses, sarana prasarana, dengan pertimbangan waktu yang sangat pendek, sekitar dua bulan," kata Saifullah Yusuf.

Menurutnya, penentuan lokasi kegiatan masih dalam pembahasan dengan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan sarana dan prasarana, serta waktu persiapan yang dinilai pendek.

Sekjen PBNU yang juga menjabat Menteri Sosial ini menambahkan, agenda utama Muktamar ke-35 NU adalah pemilihan Ketua Umum PBNU.

Selain itu, juga akan dipilih orang-orang yang berpengaruh untuk masuk jajaran Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Ahlul Halli Wal Aqdi ini merupakan mekanisme pemilihan Rais Aam.

Hingga saat ini, persiapan menuju Muktamar ke-35 NU masih terus dimatangkan.

PBNU juga sedang memverifikasi daftar peserta yang memiliki hak suara.

Sebelum Muktamar ke-35 NU digelar, PBNU dijadwalkan terlebih dulu mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) pada Juni 2026.

Hasil dari Munas dan Konbes itu akan dijadikan materi dalam Muktamar ke-35 NU.

