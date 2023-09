Mulai 1 Maret, Pertamina Naikkan Harga BBM Nonsubsidi

Memasuki Maret 2023, ada kabar buruk bagi konsumen bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Jangan kaget kalau harganya naik.

Dikutip dari situs Pertamina, Senin (27/2/2023), harga BBM nonsubsidi di DKI Jakarta, yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex bakal mengalami kenaikan harga per 1 Maret 2023.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM Pertamax Turbo sekitar Rp100 hingga Rp800 per liter.

Rinciannya, harga Pertamax Turbo naik Rp800 dari Rp14.050 menjadi Rp14.850 per liter. Sementara, Pertamina Dex naik Rp100 dari Rp16.750 menjadi Rp16.850 per liter.

Di luar kedua BBM nonsubsidi milik Pertamina itu, tidak mengalami kenaikan harga. Harga Pertamax tetap Rp12.800 per liter, Termasuk harga BBM subsidi yakni Pertalite tetap Rp10.000 per liter, dan Solar dibanderol Rp6.800 per liter.

Untuk SPBU Vivo, harga Revvo 90 sudah naik Rp1.910 menjadi Rp13.710 per liter. Harga Revvo 92 naik Rp1.000 dari Rp12.800 menjadi Rp13.800 per liter. Sedangkan Revvo 95 naik dari Rp13.600 menjadi Rp14.470 per liter.

Di SPBU Shell, harga BBM beroktan 92 atau Shell Super RON 92, harga naik dari Rp13.030 menjadi Rp13.950 per liter. Sedangkan Shell V-power RON 95 banderolnya naik dari Rp13.810 menjadi Rp14.620 per liter.

Sedangkan harga Shell V-Power Diesel naik dari Rp16.890 menjadi Rp16.980 per liter dan Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp14.180 menjadi Rp14.980 per liter.

SPBU BP juga mengerek harga BP 90 dari Rp12.950 menjadi Rp13.400 per liter. BP 92 turut naik dari Rp13.030 menjadi Rp13.500 per liter dan BP Ultimate menanjak dari Rp13.810 menjadi Rp14.620 per liter. Sedangkan harga BP Diesel malah turun dari Rp16.310 menjadi Rp16.260 per liter.