Mulai 1 Juli, Beli Solar atau Pertalite Wajib Daftar Aplikasi MyPertamina

Untuk mendapatkan BBM bersubsidi yakni Pertalite atau Solar, masyarakat harus menunjukkan aplikasi MyPertamina. Agak rumit memang, Pertamina beralasan, agar subsidinya tepat sasaran.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution menerangkan, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, merupakan salah satu amanah yang diembang Pertamina Patra Niaga. Diatur dalam Peraturan Presiden No. 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas No. 4/2020.

“Sebagai badan usaha yang menjual Pertalite dan Solar, kami harus patuh, tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah,” jelas Alfian, Selasa (28/6/2022).

Diakui, penyaluran BBM bersubsidi masih terjadi salah sasaran. Konsumen yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite atau Solar, bisa leluasa membeli di SPBU. Untuk memastikan bisa tepat sasaran, maka Pertamina Patra Niaga berinisiatif dan berinovasi melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina.

“Kami menyiapkan website MyPertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini," paparnya.

"Untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem MyPertamina ini akan membantu kami dalam mencocokan data pengguna,” lanjut Alfian.

Apabila tak memiliki aplikasi MyPertamina, tak perlu khawatir. Pendaftaran bisa dilakukan di website MyPertamina https://subsiditepat.mypertamina.id/. Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitas, akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan.

Selanjutnya, pengguna terdaftar akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Solar.

“Yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar di website MyPertamina, jika seluruh data sudah cocok maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital. Inilah yang kami harapkan, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan Solar," terangnya.

Ke depan, kata dia, Pertamina memiliki acuan dalam membuat program ataupun kebijakan terkait subsidi energi, bersama pemerintah. Sekaligus melindungi masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi.

Saat ini Pertamina Patra Niaga terus memperkuat infrastruktur serta kesisteman untuk mendukung program penyaluran Pertalite dan Solar secara tepat sasaran ini.