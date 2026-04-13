Mulai Go Public, Justin Trudeau dan Katy Perry Pamer Kemesraan di Coachella 2026

Mantan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dan bintang pop global Katy Perry tak lagi malu-malu memamerkan jalinan asmara mereka ke hadapan publik. Pasangan beda profesi ini tertangkap kamera tengah asyik berkencan saat menghadiri pekan pertama perhelatan akbar Festival Coachella 2026 di Empire Polo Club, Indio, California, AS.

Momen romantis ini terungkap secara langsung melalui unggahan akun Instagram pribadi Katy Perry pada Minggu (12/4/2026). Perempuan dengan nama asli Katheryn Elizabeth Hudson tersebut membagikan kompilasi keseruannya menikmati festival musik yang dimeriahkan oleh deretan penampil utama seperti Justin Bieber, Sabrina Carpenter, hingga Karol G.

Dalam salah satu foto yang diunggah, pelantun lagu Roar berusia 41 tahun itu tampak mesra berjalan bergandengan tangan dengan Trudeau (54). Potret yang diambil dari arah belakang tersebut sukses menuai sorotan.

Pada potret lainnya, sepasang kekasih ini terlihat duduk santai di sela-sela penampilan para musisi. Mantan orang nomor satu di Kanada tersebut tampak santai menyantap semangkuk mi soba goreng, sementara keduanya memegang gelas plastik merah khas pesta.

Kemesraan tak berhenti di situ. Katy juga membagikan sebuah video selfie yang direkam persis di dekat barikade panggung utama. Dalam video berdurasi singkat itu, keduanya tak canggung berjoget bersama mengikuti dentuman lagu Speed Demon milik Justin Bieber, sembari memegang gelas minuman.

Perjalanan Asmara yang Sempat Ditutupi

Mengutip laporan USA Today, hubungan antara politisi dan bintang pop ini sebenarnya telah dikonfirmasi secara resmi melalui Instagram pada Desember 2025 lalu. Namun, desas-desus kedekatan mereka sudah santer terdengar sejak musim panas 2025.

Saat itu, rumor mencuat setelah keduanya tepergok berkencan di Montreal, Kanada. Tak lama berselang, Trudeau tertangkap kamera penggemar sedang asyik ikut bernyanyi saat menghadiri konser Katy Perry di kota yang sama. Meski publik ramai berspekulasi, keduanya memilih bungkam hingga akhir tahun lalu.

Sama-Sama Lepas dari Masa Lalu

Kehadiran Trudeau di Coachella seakan menjadi fase pelepas penat setelah perjalanan karir dan kehidupan pribadinya yang penuh badai. Politisi dari Partai Liberal ini diketahui baru saja mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Kanada pada Januari 2025 di tengah derasnya tekanan politik.

Sebelumnya, pada Agustus 2023, Trudeau juga resmi berpisah dari Sophie Gregoire, wanita yang telah dinikahinya selama 18 tahun dan memberinya tiga orang anak.

Setali tiga uang, Katy Perry juga baru membuka lembaran baru. Ia resmi mengakhiri hubungan asmaranya dengan aktor Hollywood, Orlando Bloom, pada Juli 2025. Padahal, keduanya telah menjalin ikatan cinta selama sembilan tahun dan dikaruniai seorang putri berusia lima tahun, Daisy Dove, yang kini diasuh secara bersama-sama.

Kini, dengan status yang sama-sama bebas, Trudeau dan Perry tampaknya siap menjalani romansa mereka dengan lebih rileks dan terbuka di mata dunia.