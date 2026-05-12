Mulai Hari Ini, Nadiem Makarim Jalani Tahanan Rumah

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/1/2026). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan terhadap mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut disertai pengawasan ketat dengan sederet pembatasan yang mengikat selama proses hukum berjalan.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan, pengalihan penahanan mulai berlaku hari ini, Selasa (12/5/2026) di kediaman Nadiem di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, hakim menegaskan bahwa status tahanan rumah bukan berarti pelonggaran, melainkan tetap berada dalam kontrol hukum yang ketat.

Dalam amar penetapan, Nadiem diwajibkan berada di dalam rumah selama 24 jam penuh tanpa pengecualian, kecuali untuk kepentingan terbatas seperti menjalani operasi medis, kontrol kesehatan dengan izin tertulis majelis hakim, serta menghadiri persidangan.

Tak hanya itu, majelis juga membuka opsi pemasangan alat pemantau elektronik guna memastikan kepatuhan terdakwa. Nadiem juga diwajibkan melapor ke jaksa penuntut umum dua kali dalam sepekan serta menyerahkan seluruh dokumen perjalanan, termasuk paspor.

Pembatasan lain mencakup larangan berkomunikasi dengan saksi atau pihak terkait perkara, larangan memberikan keterangan kepada media tanpa izin hakim, hingga pembatasan menerima tamu di luar keluarga inti, penasihat hukum, dan tenaga medis.

Majelis hakim juga memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan pengawasan langsung, termasuk akses sewaktu-waktu ke kediaman terdakwa guna memastikan seluruh syarat dipatuhi.

"Apabila terdakwa melanggar satu saja dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka penahanan dapat dikembalikan ke rutan," kata hakim dalam persidangan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut keputusan pengalihan penahanan ini semata-mata didasarkan pada kondisi kesehatan Nadiem yang membutuhkan penanganan medis, bukan karena faktor lain.

Menanggapi putusan tersebut, Nadiem menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi majelis hakim yang dinilainya mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

"Saya bersyukur dan berterima kasih atas keputusan ini," ujar Nadiem.

Meski status penahanannya berubah, proses persidangan kasus yang menjerat Nadiem tetap berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda sidang berikutnya yang telah dijadwalkan.

Syarat yang Wajib Dipatuhi Nadiem

A. Terdakwa wajib berada di dalam rumah kediamannya yang beralamat di The Residence at Dharmawangsa 2 Unit 108 RT/RW 01/02 di Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

B. Terdakwa dilarang meninggalkan rumah kediamannya dengan alasan apapun kecuali:

1. Menjalani tindakan operasi pada tanggal 13 Mei 2026 dan perawatan medis lanjutan di Rumah Sakit Abdi Waluyo atau rumah sakit lain yang ditunjuk.

2. Keperluan kontrol medis yang telah mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Ketua Majelis Hakim berdasarkan rekomendasi tertulis dari dokter yang merawat.

3. Menghadiri persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim.

C. Terdakwa wajib bersedia dipasang alat pemantau elektronik pada tubuhnya apabila sarana dan prasarana tersedia pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan Terdakwa dilarang melepas, merusak, memanipulasi atau mengganggu fungsi alat tersebut, wajib segera melaporkan apabila terjadi kerusakan, dan wajib memastikan alat selalu aktif dan terisi daya.

D. Terdakwa wajib melapor secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebanyak 2 kali dalam seminggu, yaitu har Senin dan Kamis pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, kecuali Terdakwa berhalangan karena kondisi kesehatan pasca operasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

E. Terdakwa wajib menyerahkan paspor Republik Indonesia, paspor asing jika ada, dan seluruh dokumen perjalanan lainnya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 1x24 jam sejak penetapan ini ditetapkan.

F. Terdakwa dilarang menghubungi, menemui, atau berkomunikasi dengan saksi-saksi atau Terdakwa lain dalam perkara ini maupun perkara terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui tatap muka, telepon, pesan singkat, surat elektronik, media sosial, maupun sarana komunikasi lainnya.

G. Terdakwa dilarang memberikan pernyataan, wawancara, atau keterangan apapun kepada media massa terkait perkara ini tanpa izin tertulis dari Majelis Hakim.

H. Terdakwa dilarang menerima tamu selain anggota keluarga inti (suami, istri, atau anak kandung), penasihat hukum yang terdaftar dalam berkas perkara, dan tenaga medis yang merawat berdasarkan surat tugas dari rumah sakit.

I. Terdakwa wajib memberikan akses kepada petugas yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk sewaktu-waktu memasuki dan memeriksa rumah kediamannya guna memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat penahanan rumah.

J. Terdakwa wajib hadir dalam setiap persidangan sesuai jadwal yang ditentukan kecuali berhalangan karena kondisi kesehatan pasca operasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.