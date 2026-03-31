Muncul Surat Edaran BPH Migas yang Batasi Pembelian Pertalite dan Solar Mulai 1 April

Pemerintah ancang-ancang berhemat energi dengan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Mengantisipasi tekanan terhadap keuangan negara. Kabarnya, aturan itu berlaku mulai 1 April 2026.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang ditetapkan pada 30 Maret 2026 dan ditandatangani Kepala BPH Migas Wahyudi Anas.

Pembatasan Pertalite

Dalam aturan tersebut, pembelian Pertalite untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat atau lebih dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan serupa juga berlaku untuk kendaraan pelayanan umum, seperti ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan pengangkut sampah, dengan batas maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan Solar

Sementara itu, pembelian Solar untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat untuk angkutan orang dan/atau barang juga dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

Untuk kendaraan pelayanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan pengangkut sampah, pembelian Solar dibatasi hingga 50 liter per hari per kendaraan.

Adapun kendaraan bermotor umum roda empat untuk angkutan orang dan/atau barang dibatasi hingga 80 liter per hari per kendaraan. Sementara kendaraan roda enam atau lebih dibatasi hingga 200 liter per hari per kendaraan.

Badan usaha penugasan, yakni Pertamina, diwajibkan mencatat nomor polisi kendaraan dalam penyaluran BBM jenis Solar.

Kewajiban Pelaporan

Selain itu, badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Apabila terjadi penyaluran melebihi kuota yang ditetapkan, kelebihan tersebut tidak akan dibayarkan subsidinya dan dapat diperhitungkan sebagai BBM umum.

Badan usaha penugasan juga diwajibkan menyosialisasikan kebijakan ini kepada penyalur, konsumen, dan masyarakat sejak aturan ditetapkan.

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang pengendalian penyaluran BBM tertentu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Respons BPH Migas

Saat dikonfirmasi terkait dokumen tersebut, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas belum bisa menjawab dengan tegas. Dia tidak membenarkan maupun membantah.

“Pemerintah akan mengumumkan. Sabar ya,” ujarnya.