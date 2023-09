Mundur dari Anggota The Academy, Will Smith Mengaku Patah Hati Usai Tampar Chris Rock

Will Smith (Foto Katie Couric)

Aktor Will Smith telah mengajukan pengunduran dirinya dari badan yang memberikan penghargaan Oscar, Academy of Motion Picture Arts & Sciences setelah menyerang Chris Rock saat gelaran Oscar pada Minggu (27/3).

Variety mewartakan, langkah tersebut dilakukan saat Smith mengalami krisis paling parah dalam karirnya dan ketika organisasi di balik Academy Awards berjuang untuk mengatasi dampak dari kejadian ini.

Dalam sebuah pernyataan, Smith menyebut tindakannya sebagai sesuatu yang mengejutkan, menyakitkan, dan tidak dapat dimaafkan. Aktor utama di film King Richard itu juga mengatakan bahwa akan menerima konsekuensi tambahan apa pun yang ia anggap pantas oleh Dewan Gubernur Academy.

"Daftar orang-orang yang saya sakiti sangat panjang dan termasuk Chris, keluarganya, banyak teman dan orang yang saya cintai, semua yang hadir, dan audiens global di rumah," kata Smith.

"Saya mengkhianati kepercayaan Academy. Saya merampas nominasi dan kesempatan bagi pemenang lain untuk merayakan pekerjaan mereka yang luar biasa. Saya patah hati," lanjutnya.

Smith juga mengakui bahwa tindakannya telah mengganggu pemenang lain di Academy Awards ke-94.

"Saya ingin mengembalikan fokus pada mereka yang pantas untuk mendapatkan perhatian atas pencapaiannya dan memungkinkan Academy untuk kembali ke pekerjaan luar biasa yang dilakukannya untuk mendukung kreativitas dan seni dalam film," kata Smith.

"Perubahan membutuhkan waktu dan saya berkomitmen untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan memastikan bahwa saya tidak akan pernah lagi membiarkan kekerasan mengambil alih alasan apapun," ujar Smith menambahkan.

Proses Disipliner

Presiden Academy David Rubin telah menerima pengunduran diri Will Smith dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Namun pihaknya akan terus melanjutkan proses disipliner.

"Kami akan terus melanjutkan proses disipliner kami terhadap Tuan Smith atas pelanggaran Standar Perilaku Academy, sebelum pertemuan dengan dewan berikutnya terjadwal pada 18 April," ujar Rubin.

Selama upacara berlangsung, Smith menaiki panggung dan memukul Rock setelah komedian itu membuat lelucon tentang istrinya, Jada Pinkett Smith, yang menyamakan kepala botaknya dengan potongan rambut Demi Moore di "G.I Jane". Pinkett Smith menderita kerontokan rambut karena alopecia.

Academy kemudian mengatakan meminta Smith untuk meninggalkan upacara, namun dia menolak. Namun, seorang sumber memberitahu bahwa para pemimpin organisasi tidak pernah secara resmi meminta ia keluar dan produser Will Packer mendesaknya untuk tetap tinggal.

Selama penampilan di GMA pada hari Jumat (1/4), Packer mengatakan bahwa Smith harus tetap berada di acara atas permintaan Rock. Namun ini telah kubu Rock bantah.

Pada hari Senin (28/3)) Smith akhirnya meminta maaf kepada Rock dan mengakui jika ia telah melewati batas. Dia menambahkan bahwa semua ini merupakan reaksi secara emosional karena lelucon tentang kondisi medis Jada terlalu berat untuk ditanggungnya.

Setelah awalnya sempat mengeluarkan pernyataan yang tidak membenarkan kekerasan, Academy menindaklanjuti dengan dua pernyataan berikutnya yang lebih tegas mengkritik Smith.

Pada hari Rabu (30/3), kelompok itu mengatakan Smith telah melanggar standar perilaku Academy dan bahwa dia memiliki waktu 15 hari untuk memberikan tanggapan tertulis yang menjelaskan tindakannya. Organisasi itu mengatakan Smith menghadapi penangguhan, pengusiran atau sanksi lainnya.