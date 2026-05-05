Mungkin Begini Seharusnya Cara Satpol PP Tertibkan PKL

Sebuah video beredar di media sosial (medsos) TikTok memperlihatkan sisi humanis dua orang petugas dalam menertibkan pedagang di pinggir jalan. Begitulah seharusnya Satpol PP di Indonesia menertibkan pedagang kaki lima (PKL).

Dalam video terlihat, dua petugas menerbitkan PKL diposting oleh akun Tiktok bernama Dick Pullkassus, seperti dilihat Inilah.com, Selasa (5/5/2026).

Video berdurasi 8 detik itu memperlihatkan dua orang petugas yakni pria dan wanita, menghampiri seorang pedagang yang tengah berjualan. Pedagang itu menempatkan barang dagangannya di badan jalan, sementara pedagang lainnya menaruh barang jualannya di trotoar.

Awalnya, si petugas laki-laki terlihat memberitahukan aturan berjualan di lokasi tersebut. Si petugas seperti mengatakan bahwa tidak boleh berjualan di badan jalan, dan si pedagang nampak mendengarkan sambil menganggukkan kepala.

Alih-alih meminta si pedagang memindahkan dagangan, justru dua petugas itu yang memindahkan satu per satu dagangan si pedagang. Sementara si pedagang hanya berdiri melihat.

Tak sampai di situ, setelah dagangan si pedagang dipindahkan, petugas laki-laki nampak memanggil petugas lainnya. Kemudian datang seorang petugas sambil membawa dua piring berisi makanan. Makanan tersebut kemudian diberikan ke si pedagang.

"Aku tidak kagum dengan uang, status sosial dan jabatan. Aku lebih kagum dengan mereka yang memperlakukan manusia dengan baik," begitu narasi yang terdapat dalam video tersebut.

Di Indonesia sendiri penertiban PKL tak jarang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik cara penertiban karena dianggap kasar. Sudah seharusnya Satpol PP di Indonesia mengedepankan sikap humanis dalam menertibkan PKL.