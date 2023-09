MURI Anugerahi Petikan Sasando Terbanyak di Labuan Bajo

Konser Suara 1000 Sasando yang bertajuk "Magical Sound of Sasando for The World" mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

"Ada 1.000 orang. Latihan di Kupang sudah dua bulan lebih," kata Music Director Izhu Nisnoni usai konser di Waterfront City Labuan Bajo, Rabu (28/9/2022) malam.

Para pemain musik Sasando merupakan para pelajar di NTT. Mereka membentuk barisan rapi dan membuka petikan 1.000 Sasando dengan tari-tarian dari Komunitas Sanggar Latasga Helong dan peragaan busana oleh putra-putri NTT.

Petikan Sasando mengiringi 10-12 lagu medley yang menghanyutkan suasana malam Labuan Bajo .

Acara ini dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM).

Festival 1.000 Sasando ini mendapatkan Rekor Muri dengan penghargaan yang diberikan oleh Jaya Suprana kepada Dekranasda Provinsi NTT yang diterima oleh Ketua Dekranasda NTT Julie Sutrisno Laiskodat.

Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Kabupaten Rote Ndao dan diterima oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu.

Izhu mengatakan sebagai generasi muda perlu melestarikan warisan budaya daerah ini. Tak hanya melestarikan, generasi muda perlu menjaganya. Hal itu dia lakukan merespon klaim Sasando dari negara lain beberapa waktu lalu.

Adapun acara ini ditutup dengan Pesta Kembang Api yang diiringi dengan musik daerah. Sebelumnya, Konser Suara 1.000 Sasando ini diisi dengan penampilan para musisi baik lokal maupun nasional.