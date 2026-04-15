Murka, Iran Ancam Tutup Total Ekspor-Impor di Teluk Jika Blokade AS Berlanjut

Militer Iran mengancam akan memblokade Laut Oman hingga Laut Merah jika AS tetap menutup pelabuhan Iran. (Foto: Dok. Iranian Navy)

Tensi panas di kawasan Timur Tengah semakin mendekati titik ledak. Teheran melalui Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya (KCHQ) mengeluarkan ancaman maut: akan memblokir seluruh jalur ekspor dan impor di kawasan Teluk, Laut Oman, hingga Laut Merah.

Ancaman ini merupakan respons langsung atas tindakan blokade angkatan laut Amerika Serikat (AS) terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang telah berlangsung sejak Senin (13/4/2026). Komandan KCHQ, Mayor Jenderal Ali Abdollahi, menegaskan bahwa Iran tidak akan tinggal diam melihat kapal dagang dan tanker mereka dicegat di perairan internasional.

"Jika AS terus melakukan tindakan blokade maritim ilegal dan menciptakan ketidakamanan bagi kapal tanker minyak Iran, maka langkah tersebut kami anggap sebagai pelanggaran kesepakatan gencatan senjata," tegas Abdollahi dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Kantor Berita Fars, Rabu (15/4/2026).

Gencatan Senjata di Ujung Tanduk

Ketegangan ini bermula setelah dialog langsung antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, pada akhir pekan lalu berakhir buntu tanpa kesepakatan. Kegagalan diplomasi tersebut langsung direspons Washington dengan mengerahkan armada perang untuk mengepung pintu masuk pelabuhan Iran.

KCHQ memperingatkan bahwa apabila blokade militer AS tidak segera dicabut, angkatan bersenjata Iran akan mengambil tindakan ekstrem. Mereka mengancam tidak akan mengizinkan satu pun kapal ekspor maupun impor untuk melintasi jalur perairan strategis yang menjadi urat nadi energi dunia tersebut.

Duka di Teheran, Dendam di Selat Hormuz

Situasi ini merupakan kelanjutan dari eskalasi berdarah yang pecah sejak 28 Februari lalu. Saat itu, serangan udara gabungan AS dan Israel menghantam sejumlah target vital di Iran, termasuk Teheran, yang memakan banyak korban jiwa.

Data otoritas Iran menyebutkan, hingga saat ini lebih dari 3.300 orang tewas akibat operasi militer gabungan tersebut. Iran sendiri telah melakukan serangan balasan ke fasilitas militer AS dan wilayah Israel sebagai bentuk pertahanan diri.

Kini, dengan ancaman penutupan jalur laut oleh Iran, dunia dibayangi krisis energi global. Jika ancaman Abdollahi terbukti, maka pasokan minyak dunia yang melewati Teluk Persia dan Laut Merah dipastikan akan lumpuh total.