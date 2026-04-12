Murka, Trump Ancam Blokade Selat Hormuz Usai Negosiasi dengan Iran Gagal

Murka karena gagalnya negosiasi dengan Iran di Islamabad, Presiden AS Donald Trump ancam kerahkan Angkatan Laut untuk blokade Selat Hormuz. (Foto: Associated Press/Patrick Semansky)

Harapan akan tercapainya perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, justru berakhir dengan ancaman perang terbuka. Presiden AS Donald Trump secara terang-terangan mengancam akan mengerahkan militer untuk memblokade Selat Hormuz.

Langkah drastis ini diambil tak lama setelah meja perundingan di Pakistan menemui jalan buntu pada Minggu (12/4/2026). Melalui akun Truth Social miliknya, Trump menegaskan bahwa Angkatan Laut AS siap mencegat kapal-kapal yang masih nekat membayar 'biaya pelintasan' kepada Teheran.

'Pemerasan Dunia'

Trump tidak menahan diri. Dengan gaya bicaranya yang meledak-ledak, ia menyebut tindakan Iran di Selat Hormuz sebagai bentuk pemerasan terhadap stabilitas global. Isu ranjau laut yang diklaim Iran disebut Trump hanya sebagai dalih untuk menakut-nakuti pelayaran internasional.

"Efektif segera, Angkatan Laut Amerika Serikat akan memulai proses MEMBLOKADE setiap dan semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Ini adalah pemerasan dunia!" tegas Trump lewat unggahannya.

Trump juga memastikan bahwa kapal mana pun yang membayar biaya 'ilegal' kepada Iran tidak akan mendapatkan jaminan jalur aman. Bahkan, ia memberi lampu hijau bagi militer AS untuk menghancurkan siapa pun yang berani menyerang kapal-kapal damai atau personel militer AS di sana.

Terganjal Nuklir dan Jalur Minyak

Kegagalan perundingan di Pakistan sebenarnya sudah terendus sejak dini hari. Tim negosiasi dari kedua negara dilaporkan menemui tembok tebal pada dua isu krusial: cadangan uranium yang diperkaya serta pembukaan kembali Selat Hormuz.

Bagi Gedung Putih, syarat agar Teheran menyerahkan cadangan uranium dan membuka jalur minyak bebas hambatan adalah harga mati. Di sisi lain, Iran bersikeras tidak akan membuka "keran" Selat Hormuz—jalur yang memegang kendali 20 persen minyak dunia—sebelum sanksi ekonomi dicabut dan aset miliaran dolar mereka dicairkan.

Ketidaksabaran Trump dalam bernegosiasi disebut-sebut menjadi pemicu kebuntuan ini. Berbeda dengan gaya diplomasi era Barack Obama yang telaten menjalani negosiasi bertahun-tahun, Trump menginginkan hasil instan.

Ekonomi Global Terancam

Konflik ini bukan sekadar urusan dua negara. Penutupan Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga energi yang mencekik pasar global. Penutupan jalur vital ini menyusul serangan provokasi AS dan Israel pada akhir Februari lalu, yang dibalas Iran dengan membatasi lalu lintas kapal tanker.

Kini, dengan ancaman blokade balik dari Angkatan Laut AS dan perintah 'pembersihan ranjau', dunia bersiap menghadapi potensi gejolak ekonomi yang jauh lebih besar. Tekanan politik dalam negeri bagi Trump kian menguat seiring dengan meroketnya harga bahan bakar, namun sang presiden tampaknya lebih memilih jalur konfrontasi daripada diplomasi yang berlarut-larut.