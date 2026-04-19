Musda Jadi Momentum Strategis, AHY Serukan Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan arahannya di Musda IV Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah melalui telekonferensi. (Foto: DPP Partai Demokrat)

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya konsolidasi menyeluruh dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Jumat (17/4/2026).

Dalam arahannya yang disampaikan melalui telekonferensi, AHY menekankan bahwa Musda IV Demokrat Jateng merupakan momentum strategis untuk memperkuat fondasi partai menuju kemenangan pada Pemilu 2029.

Tiga Pilar Utama

Mengusung tema besar “Konsolidasi Demokrat: Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan”, AHY menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus dijalankan secara terpadu oleh seluruh kader.

Pertama, rapatkan barisan. AHY menekankan bahwa soliditas internal adalah kunci utama keberhasilan partai. Ia mengingatkan agar Musda menjadi ajang pemersatu, bukan sumber perpecahan.

“Tanpa kebersamaan dan kerja bersama, tidak mungkin kita menjadi partai yang sukses. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam politik, tetapi jangan sampai melukai rumah sendiri,” ujarnya.

Kedua, bangun kekuatan. Menurut AHY, kekuatan partai ditentukan oleh kualitas organisasi serta kader yang militan dan kompeten. Ia mendorong seluruh kader untuk tetap tangguh menghadapi dinamika politik.

Ketiga, rebut kemenangan. AHY menyoroti posisi strategis Jawa Tengah sebagai provinsi besar dengan 35 kabupaten/kota dan basis pemilih yang sangat signifikan. Ia menilai kerja kolektif dan penguatan akar rumput menjadi kunci dalam merebut hati dan pikiran rakyat.

“Pastikan bahwa sampai ke desa-desa, sampai kelurahan-kelurahan, bahkan masyarakat yang ada di akar rumput mengetahui bahwa Demokrat tetap eksis dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama melalui kader-kader kita yang diamanahi jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif,” tegas AHY.

"Rebut kemenangan, rebut hati dan pikiran rakyat kita. Mengapa saya menggunakan kata rebut? Karena memang kita harus aktif. Bukan menunggu orang menyukai kita, bukan menunggu agar masyarakat kenal dengan Demokrat agar memilih kita, tapi kitalah yang punya kebutuhan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat kita memenangkan suara mereka Pemilu 2029," tambah dia.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, didampingi jajaran pengurus DPP Partai Demokrat. Turut hadir Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti, beserta jajaran, serta para Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Tengah.