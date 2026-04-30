Banting Setir ke Politik, Ini 6 Musisi yang Duduk di DPR

Dunia politik Indonesia kini mulai diwarnai oleh wajah-wajah ternama dari industri hiburan.

Mereka yang sebelumnya berkarier di industri musik dan menjadi legenda di masanya, kini meninggalkan industri yang membesarkan namanya demi menjadi wakil rakyat.

Fenomena switching career sebenarnya sangat umum terjadi di dunia profesional.

Namun karena banyak musisi yang banting setir ke dunia politik, menimbulkan rasa kecurigaan masyarakat terhadap kredibilitas dan kualitas profesional mereka sebagai wakil rakyat.

Deretan Musisi yang Terjun ke Dunia Politik

Sebenarnya ada banyak musisi yang terjun ke dunia politik, namun saat ini, hanya ada beberapa musisi yang mendapatkan jabatan di pemerintahan, yaitu:

1. Sigit Purnomo alias Pasha Ungu

Sigit Purnomo atau yang lebih dikenal Pasha Ungu sebelumnya dikenal sebagai vokalis dari band Ungu.

Ia pertama kali terjun ke dunia politik pada tahun 2015 dan mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Palu berpasangan dengan Hidayat.

Dalam Pilkada Palu 2015, Pasha dan Hidayat berhasil meraih 37,76 persen suara dan resmi diangkat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu periode 2016-2021.

Kemudian pada 2020, ia menjadi Ketua DPP PAn dan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Palu untuk periode 2020-2025.

Jabatan terakhirnya, Pasha Ungu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PAN periode 2024-2029 yang ditugaskan di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2. Elfonda ‘Once’ Mekel

Once Mekel mengawali karier sebagai vokalis band Dewa 19 dan penyanyi solo yang pernah merilis satu album bertajuk “Once”.

Selama merintis karier sebagai musisi, ada banyak pihak yang sudah menawarinya untuk terjun ke dunia politik.

Ia akhirnya memantapkan pilihannya pada PDI Perjuangan dan maju sebagai Calon Legislatif pada Pemilu 2024.

Once Mekel resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dan bertugas di Komisi X yang membidangi sektor pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi.

3. Melly Goeslaw

Melly Goeslaw adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang sangat terkenal di tahun 2000-an.

Pada tahun 2023, ia terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Ia kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dari dapil Jawa Barat 1.

Saat ini, Melly Goeslaw resmi menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dan bertugas di Komisi X yang membidangi sektor pendidikan, olahraga, sains, serta teknologi.

4. Ahmad Dhani

Sejak tahun 2014, Ahmad Dhani sudah terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Selama merintis karier di dunia politik, Ahmad Dhani pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi, tetapi gagal.

Pada 2019, Ahmad Dhani juga pernah terlibat dalam kasus hukum yang terkait dengan ujaran kebencian.

Setelah melalui perjalanan panjang, Ahmad Dhani akhirnya resmi menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dan bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi.

5. Mulan Jameela

Seperti sang suami, Mulan Jameela terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Gerindra pada 2019.

Sepanjang kariernya, Mulan Jameela tercatat terpilih sebagai anggota DPR RI sebanyak 2 kali, pada periode 2019-2024 dan 2024-2029.

Pada periode kali ini ia ditugaskan di Komisi VII yang membidangi sektor energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

6. Iyeth Bustami

Iyeth Bustami adalah seorang penyanyi dangdut yang terjun ke dunia politik pada tahun 2020 saat mengikuti Pilkada Bengkalis.

Pada Pemilu 2024, ia maju sebagai Calon Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Riau I.

Ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dan ditugaskan di Komisi XII yang membidangi sektor ESDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi.