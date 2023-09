Nabila Kekasih Eril: Terima Kasih Sudah Membuat Aku Bahagia Selama Ini

Nabila Ishma kekasih Eril mencurahkan isi hatinya. Dia setia menunggu kedatangan jenazah Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) yang berhasil ditemukan di Bendungan Engehalde, Bern, Swiss, mengungkapkan sosok Eril adalah anak yang baik. Nabila berterima kasih karena Eril sudah membuatnya bahagia selama ini.

Nabila mencurahkan isi hatinya lewat akun Instagram pribadinya @nabilaishma pada Jumat, (10/6/2022). Dia menampilkan foto bersama Eril yang kompak menggunakan kemeja putih. Keduanya menampilkan senyuman hangat sepasang kekasih.

Perjalanan mengenal dan berhubungan baik dengan Eril tidak pernah terlupakan. Bagi Nabila, sosok Eril yang dia sapa A Eril itu adalah pria yang tulus memberikan perhatian, kasih sayang kepadanya dan juga untuk keluarga Nabila.

Ketika mendengar kabar Eril hilang di Sungai Aare, Bern, Swiss, Nabila pun mengungkapkan dengan ikhlas menerima dan terus setia menunggu sampai Eril pulang ke Tanah Air. Banyak orang yang mengirimkan doa terbaik untuk Eril. Akhirnya, setelah pencarian dua minggu, jenazah Eril ditemukan pada Rabu, (8/6/2022), pagi waktu setempat.

Baca Juga: Ridwan Kamil Hadiri Wisuda Almarhum Eril di ITB

Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam pengurusan kepulangan Eril ke Tanah Air. Pihak keluarga menyampaikan jenazah Eril akan tiba di Tanah Air pada Sabtu, 11 Juni atau Minggu, 12 Juni 2022.

Berikut adalah curahan hati Nabila yang dia posting dalam caption pada foto bersama Eril.

A Erill, anak baik…

Terima kasih sudah membuat aku bahagia selama ini. Terimakasih sudah dengan tulus memberikan perhatian dan kasih sayang bukan cuma untuk aku tapi juga keluarga aku.

Terima kasih untuk setiap pelajaran yang kamu kasih. Terima kasih juga selalu menguatkan aku di saat aku ragu dengan diriku sendiri.

Ril, Ga ada satu pun rasa sakit yang kamu tinggalkan, cuma ribuan kenangan manis yang akan selalu menjadi warna di hidup aku.

Baca Juga: Profil dan Kumpulan Foto Eril Putra Ridwan Kamil

Kamu pergi dengan cara yang sangat indah a Ril. Kamu yang selalu tersenyum dan wangi, juga pulang dengan keadaan yang serupa. Aku yakin, dimana pun kamu berada sekarang pasti kamu ada di tempat yang terbaik dan kamu pasti bahagia.

Aku akan berusaha nepatin janji aku buat bahagia dan banyak senyum di sini. Aku akan meneruskan kebaikan-kebaikan kamu dengan caraku Ril.

Aku ga akan berhenti selalu mendoakan kamu dari sini. InsyaAllah aku kuat dan ikhlas karena banyak sekali yang mendoakan kamu Ril.

Sebentar lagi kita ketemu lagi Rill. Setelah itu, kamu bisa pulang dengan tenang. InsyaAllah kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti di syurga Allah.

Until we meet again, A Eril.I love you, always.