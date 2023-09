Nabila Tulis Surat Perpisahan: Hai A Erill, Dulu Aku Sering Protes Kamu Baik ke Orang

Nabila Ishma mengunggah momen-momen kebersamaan dengan Emmeril Khan Mumtadz alias Eril lewat sebuah video singkat di Instagram.

Nabila jadi satu dari ribuan, bahkan jutaan orang yang kehilangan sosok Eril. Nabila juga mengunggah sebuah surat tulisan tangan Eril untuknya saat ultah ke-21.

Sepekan lebih menunggu kabar Eril dari kejauhan, Nabila tak kuasa menahan tangis dan sedihnya saat Ridwan Kamil dan keluarga besar menyatakan keihklasan melepaskan kepergian Eril sebelum kembali pulang ke tanah air.

Momen-momen kebahagian Nabila dan Eril tampak jelas dalam potongan video yang diunggah. Senyum dan tawa Eril begitu lepas saat menghabiskan waktu bersama Nabila.

Mulai dari konten iseng bernyanyi di mobil, makan bersama, sampai berboncengan sepeda motor bak sejoli sedang jatuh hati, seakan menggambarkan duka mendalam Nabila atas kepergian Eril saat ini.

Nabila menulis surat mengungkit bagaimana kebaikan Eril kepada siapa saja saat keduanya bersama. Bahkan dalam suratnya, Nabila sampai protes karena Eril dianggap terlalu baik, bahkan kepada semua orang.

Namun Nabila mengerti sekarang, begitu banyak orang yang merasa kehilangan Eril, adalah buah dari kebaikannya.

Hingga di akhir tulisannya, Nabila ikhlas melepas kepergian Eril sambil berdoa agar Eril mendapat tempat terbaik.

Hai A Erill..Dulu aku sering protes karena kamu selalu terlalu baik sama orang orang. Tapi sekarang justru aku jadi belajar bahwa kebaikan kamulah yang menjadi jutaan doa yang setiap hari dilantunkan oleh orang-orang untuk kamu. Sungguh, kejadian ini benar benar menjadi luka yang sangat dalam untuk aku ril. Tapi dibalik itu juga jadi luka yang manis karena aku juga menyaksikan banyak sekali kasih sayang yang mengalir.

A eril, selama ini kita selalu berusaha mencari kebahagiaan kita bersama. Tapi sekarang, kalau memang kamu sudah menemukan kebahagiaan kamu, aku ikhlas dan aku akan tetap melanjutkan mencari kebahagiaan aku disini.

Aku sayang kamu ril. Tapi sekarang juga aku belajar untuk menyayangi kamu karena Allah. Jadi aku ikhlas apapun rencana Allah untuk mu dan untuk aku.

I love you ril, you wil always have a place in my heart. You’re gonna live forever in me🤍