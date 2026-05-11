Nadiem-Jaksa Saling Adu Argumen di Sidang Korupsi Chromebook

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/1/2026). (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dan jaksa penuntut umum saling adu argumen di sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) 2019–2022.

Sahut-sahutan argumen antara Nadiem dan jaksa berawal dari pertanyaan tentang kewenangan menteri. Sidang korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/5/2026).

"Apakah saudara paham betul kebijakan untuk memutuskan suatu program ini, di dinas Pendidikan itu, itu sepenuhnya ada kewenangan saudara sebagai menteri?" tanya jaksa kepada Nadiem dalam sidang.

Dari pertanyaan itulah kemudian saling adu argumen terjadi.

"Apakah itu pertanyaan?" jawab Nadiem.

"Iya," kata jaksa.

"Jelas tidak," jawab Nadiem.

Nadiem lalu menjelaskan terkait administrasi kementerian. Di mana, menurutnya, semua pengadaan, fungsi teknis, sudah didelegasikan ke Dirjen terkait.

Nadiem bahkan menyebut Mendikbudristek sebelum dirinya pun tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan.

"Tidak pernah menteri menandatangani spesifikasi daripada laptop atau TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Itu selalu dilakukan di level Direktur Jenderal (Dirjen) maupun di level Direktur, bahkan di level Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," kata Nadiem.

Nadiem kemudian memaparkan pandangannya terkait perjalanan sidang. Dia menilai terjadi pengaburan fakta dalam persidangan.

"Jadi salah satu hal yang sangat saya sayangkan di dalam persidangan ini adalah terciptanya pengaburan, terciptanya pembingungan dari sebenarnya siapa wewenangnya siapa. Bukan opini, fakta dari yang tanda tangan mengenai kebijakan spek itu, yaitu Chrome atau Windows, tidak terletak di tingkat menteri, itu adalah di tingkat direktur," kata Nadiem.

"Menurut saudara, kebijakannya diputuskan siapa?" potong jaksa.

Nadiem pun tidak terima penjelasannya dipotong oleh jaksa.

"Saya belum selesai menjawab pertanyaan Bapak Jaksa. Izinkan saya selesai baru nanti silakan Jaksa bertanya berikutnya kepada saya," jawab Nadiem.

Nadiem lalu menjelaskan bahwa pada 2020, ada surat keputusan dari Dirjen dan surat keputusan dari direktur yang menyebut pengubahan spek tersebut merupakan hasil tim teknis yang dilakukan di bawah level Dirjen.

"Yang selalu diangkat-angkat oleh Pak Jaksa adalah saya menandatangani Permendikbud DAK (Dana Alokasi Khusus). Di mana saya tidak bertanggung jawab terhadap pengadaan yang dilaksanakan Pemda ataupun saya bukan pengguna anggaran di pengadaan tersebut. Jadi ini adalah salah satu kesalahan fatal dalam konstruksi hukum dakwaan saya Pak Jaksa," papar Nadiem.

Jaksa pun tidak puas dengan jawaban Nadiem. Jaksa lalu meminta Nadiem menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan jaksa.

"Saya ingatkan Pak Nadiem ya, jawab saja pertanyaan-pertanyaan saya, karena setiap jawaban saudara itu kata per kata saya catat," terang jaksa.

"Sebaiknya begitu," ucap Nadiem.

"Karena ada yang memberatkan dan mempertimbangkan," timpal jaksa.

"Silakan, Pak Jaksa, saya hanya mengutarakan kebenaran," kata Nadiem.

"Versi saudara," sahut jaksa.

"Jadi izinkan saya menyelesaikan," jawab Nadiem.

"Pertanyaannya apa, jawabnya ke mana-mana," timpal jaksa lagi.

Sebagai informasi, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek terseret ke dalam kasus korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) 2019–2022. Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.