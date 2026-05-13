Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Dinilai Terbukti Korupsi Chromebook

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) berjalan meninggalkan ruang sidang saat skors sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026). Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan tujuh orang saksi. (Foto: Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/ag).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, dituntut pidana 18 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek.

Jaksa penuntut umum menyatakan Nadiem terbukti merugikan keuangan negara dalam proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk program digitalisasi pendidikan tahun anggaran 2020–2022.

"Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Roy Riady saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Nadiem membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, hukumannya akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti dengan nilai total Rp 5,68 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Rp 809,5 miliar dan Rp 4,87 triliun yang disebut berkaitan dengan kerugian dalam proyek pengadaan Chromebook dan layanan pendukungnya.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika masih tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 9 tahun," kata jaksa.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut bersama staf khususnya Jurist Tan (buron) dan konsultan Ibrahim Arief alias Ibam mengarahkan pejabat teknis, yakni Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih, untuk menggunakan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan.

Menurut jaksa, pemilihan Chromebook tidak didasarkan pada kebutuhan riil pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

"Sehingga mengalami kegagalan pemanfaatan khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) merupakan perbuatan melawan hukum dan pengkhianatan terhadap konstitusi," ucap jaksa.

Jaksa juga memaparkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan. Hal yang memberatkan, perbuatan Nadiem dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, perbuatannya disebut berdampak pada terhambatnya kualitas pendidikan di Indonesia serta menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Nadiem juga dinilai mengabaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah demi keuntungan pribadi serta dianggap berbelit-belit dalam persidangan.

"Hal-hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum," ucap jaksa.



Dalam perkara yang sama, tiga terdakwa lain juga telah diproses hukum, yakni Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Ibrahim Arief.

Ibrahim Arief divonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 120 hari kurungan. Putusan tersebut diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari dua hakim anggota, Eryusman dan Andi Saputra.

Mulyatsyah divonis 4,5 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 120 hari kurungan, disertai pidana tambahan uang pengganti Rp2,28 miliar subsider 2 tahun penjara.

Sementara Sri Wahyuningsih dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 120 hari kurungan.

Putusan terhadap Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.