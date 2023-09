Naik 100 Persen, Harga Bawang Merah di Jayapura Bertengger di Rp80 Ribu per Kilogram

Harga bawang merah antar pulau di Jayapura mengalami kenaikan tajam hingga mencapai Rp80 ribu per kilogram. Angka ini mengalami kenaikan kurang lebih 100 persen.

“Kenaikan harga bawang merah itu terjadi dari tingkat penyuplai yang mendatangkan dari Surabaya,” kata Burhan, salah satu pedagang di Pasar Hamadi Jayapura, Sabtu (25/6/2022).

Diakui, bawang merah antar pulau diambil dengan harga Rp65 ribu-Rp70 ribu per kilogram namun kondisinya masih kotor sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dijual.

Ketika ditanya tentang bawang merah Arso, Burhan mengaku saat ini kosong.

Sebelumnya harga bawang merah lokal yang berasal dari Arso biasanya dijual berkisar Rp30 ribu-Rp45 ribu per kilogram.

Selain harga bawang merah yang naik, harga cabai rawit juga masih tinggi yakni Rp120 ribu per kilogram, sedangkan harga cabai padang Rp60 ribu per kilogram, harga cabai besar Rp70 ribu per kilogram dan tomat Rp18 ribu per kilogram.

Harga bawang putih Rp40 ribu per kilogram, harga buncis Rp18 ribu per kilogram, harga kentang Rp25 ribu per kilogram, harga wortel Rp30 ribu per kilogram, harga kol Rp20 ribu per kilogram, harga sawi putih Rp25 ribu per kilogram.

Sementara itu harga buah-buahan relatif normal yakni semangka Rp25 ribu per buah, harga melon Rp20 ribu per buah, harga buah naga merah Rp30 ribu per kilogram, harga pepaya Rp10 ribu per buah, harga jagung Rp5 ribu per tiga buah.