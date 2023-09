Nama Capres Sudah Dikantongi Megawati, Waktu Pengumuman Masih Rahasia

Pengumuman sosok calon presiden (capres) PDIP menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, termasuk masyarakat. Hingga kini masih juga belum diketahui siapa sosok yang akan diusung oleh Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pembicaraan siapa sosok yang akan diusung menjadi capres PDIP sudah pernah didiskusikan antara Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu saja (membicarakan ini dengan pak Jokowi). Apalagi kami berbicara tentang substanbility of the leader and policy, sehingga antara Bung Karno, Ibu Mega, pak Jokowi dan capres yang akan datang itu, merupakan satu kesatuan yang terus membawa kemajuan bagi Indonesia raya kita," terang Hasto saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Senin (9/1/2023).

Lebih lanjut dijelaskan, Megawati telah melewati proses yang cukup panjang, dengan mencermati secara detail mengenai sosok yang akan diusungnya. Untuk kepastian siapa sosoknya, menjadi wewenang penuh Ketum PDIP.

"Jadi apa yang disampaikan mbak Puan tadi bahwa ibu Mega sudah mengantongi nama calon, apakah nama-nama ini jamak atau sudah mengerucut menjadi tunggal, itu ibu Mega," jelasnya.

Terkait kapan pengumumannya, Hasto menyatakan hingga saat ini dirinya belum mendapatkan bocoran sosok capres yang akan diusung oleh PDIP.

"Sampe sekarang belum ada bocoran terkait dengan siapa yang akan diumumkan oleh bu Mega. Bocorannya hanya pada tahun 2023," ujarnya.

Kendati begitu, ia memastikan siapapun sosok yang akan diusung kelak, dipastikan sosok tersebut sudah memahami betul soal sejarah perjuangan bangsa.

"Kalo berkaitan dengan nama itu yang paling penting adalah bagaimana yang memang dipersiapkan oleh bu Mega, seorang pemimpin yang ideologis, pemimpin yang memahami betul sejarah perjuangan bangsa, pemimpin yang punya kemampuan teknokratik," terangnya.

"Kemudian mampu memikul tanggung jawab dan sebagainya. Begitu banyak yang disampaikan oleh ibu Mega, salam pancasila meskipun terjal dan berliku, itu juga akan terus dinyatakan sebagai api semangat dari Bu Mega," pungkasnya.