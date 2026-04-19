40+ Mata Uang Asia dan Simbolnya, Lengkap dengan Sejarahnya

Minggu, 19 April 2026 - 10:00 WIB

Mata Uang di Asia Tenggara (Foto: ChatGPT)

Asia merupakan benua dengan jumlah negara terbanyak di dunia. Masing-masing negara memiliki mata uang berbeda yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, juga sebagai cerminan dari sejarah dan nilai ekonomi.

Tidak hanya itu saja, setiap mata uangnya dilengkapi dengan simbol-simbol unik yang berfungsi sebagai identitas dalam perdagangan internasional.

Daftar Mata Uang di Asia Timur

Mata Uang di Asia Timur (Foto: ChatGPT)

1. Tiongkok - Yuan Renminbi (CNY / ¥)

Yuan Renminbi adalah mata uang Tiongkok yang resmi digunakan sejak tahun 1969. Nama Renminbi berarti “uang rakyat” sementara Yuan adalah satuan unitnya.

Sejak awal abad ke-21, mata uang Yuan Renminbi masuk ke dalam jajaran mata uang cadangan dunia.

Nilai tukar Yuan Renminbi ke rupiah:

1 CNY = Rp2.511

2. Jepang - Yen (JPY / ¥)

Yen Jepang diperkenalkan pada 1869 pasca-Restorasi Meiji, dengan nama yang diambil dari istilah koin bulat Tiongkok (Yuan).

Mengambil dari karakter Mandarin yang sama, keduanya menggunakan simbol ¥. Dalam dunia perdagangan, mereka dibedakan menjadi CNY (China Yuan) dan JPY (Japanese Yen)

Nilai tukar Yen Jepang:

1 JPY = Rp107,64

3. Korea Selatan - Won (KRW / ₩ )

Won merupakan mata uang yang digunakan oleh Korea Selatan dan Korea Utara dengan simbol ₩. Di Korea Selatan, mata uang ini pertama kali diperkenalkan pada 1962.

Nilai tukar Won ke Rupiah:

1 KRW = Rp11,57

4. Hong Kong - Dolar Hong Kong (HKD / HKD$)

Dolar Hong Kong resmi diperkenalkan pada tahun 1863 sebagai salah satu upaya untuk menertibkan sistem moneter yang tidak stabil.

Penggunaan Dolar dipilih untuk memfasilitasi perdagangan global Hong Kong yang tengah bertumbuh pesat pada abad ke-19.

Nilai tukar Dolar Hong Kong ke Rupiah:

1 HKD = Rp2.188

5. Mongolia - Tögrög (MNT / ₮)

Tögrög merupakan mata uang negara Mongolia yang resmi diperkenalkan pada 22 Februari 1925.

Pemerintah Mongolia menerapkan sistem jaminan, di mana setiap uang yang beredar dijamin oleh 25 persen logam mulia dan 75 persen komoditas likuid untuk menjaga stabilitas nilai mata uangnya.

Nilai tukar Tögrög ke Rupiah:

1 MNT = Rp4,77

Nama Mata Uang di Asia Tenggara

Mata Uang di Asia Tenggara (Foto: ChatGPT)

1. Indonesia - Rupiah (IDR / Rp)

Mata uang negara Indonesia adalah Rupiah yang diambil dari bahasa Sanskerta, rupya, yang berarti perak.

Pertama kali diterbitkan sebagai ORI (Oeang Republik Indonesia) pada tahun 1946, namun nama Rupiah baru resmi digunakan secara nasional pada tahun 1949 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

2. Malaysia - Ringgit (MYR / RM)

Ringgit pertama kali ditetapkan sebagai unit moneter resmi Malaysia pada tahun 1946, menggantikan Straitts Settlement Dolar yang dibuat oleh Inggris pada pertengahan abad ke-19.

Nilai tukar mata uang Ringgit ke Rupiah:

1 RM = Rp4.331

3. Filipina - Peso (PHP / ₱)

Peso diperkenalkan oleh Spanyol selama masa penjajahan di Filipina. Arti kata Peso adalah “berat” yang merujuk pada unit berat untuk logam mulia sebelum menjadi mata uang.

Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946, Filipina melahirkan Peso modern yang dikelola dan diterbitkan oleh Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Nilai tukar mata uang Peso ke Rupiah:

1 PHP = Rp285

4. Singapura - Dolar Singapura (SGD / S$)

Singapura awalnya menggunakan koin perak untuk transaksi perdagangan. Lalu, pada 1840, mereka mulai menerbitkan uang kertas pertama dengan tulisan “Singapore” yang diterbitkan oleh Union Bank of Calcutta.

Pada 1899, pemerintah Singapura menerbitkan uang resmi pertama yang disebut Straits Settlements Dollar.

Setelah berpisah dari Malaysia, Singapura akhirnya menerbitkan mata uang nasionalnya sendiri, yaitu Dolar Singapura, pada tahun 1967.

Nilai tukar mata uang Dolar Singapura ke Rupiah:

1 SGD = Rp13.461

5. Thailand - Baht (THB / ฿ )

Baht awalnya adalah unit satuan berat untuk logam mulia. Sebelum tahun 1925, nama mata uangnya ditulis dalam bahasa Inggris, yaitu Tical.

Baht resmi menjadi mata uang nasional sejak tahun 1897 dengan simbol ฿.

Nilai tukar mata uang Baht ke Rupiah:

1 THB = Rp535

6. Vietnam - Dong (VND / ₫)

Dong berasal dari bahasa Vietnam yang berarti “tembaga”. Nama ini dipilih karena Vietnam dulu sering mencetak koin dari tembaga sebelum beralih ke uang kertas.

Mata uang Dong pertama kali diperkenalkan di Vietnam Utara pada tahun 1946 untuk menggantikan mata uang kolonial Piastre Indochina Prancis.

Setelah Perang Vietnam berakhir dan negara bersatu, Dong resmi menjadi mata uang nasional pada tahun 1978.

Nilai tukar mata uang Dong ke Rupiah:

1 VND= Rp0,65

7. Brunei Darussalam - Dolar Brunei (BND / B$)

Dolar Brunei resmi diperkenalkan pada tahun 1967, menggantikan mata uang bersama Malaya and British Borneo Dollar.

Nilai tukar mata uang Dolar Brunei ke Rupiah:

1 BND = Rp13.462

8. Kamboja - Riel (KHR / ៛)

Riel diperkenalkan setelah Kamboja merdeka dari Prancis (sekitar 1953-1975) untuk menggantikan mata uang Piastre.

Meski memiliki mata uang nasional, Kamboja menerapkan sistem dual currency, di mana mereka juga menerima uang dalam bentuk Dolar AS dalam transaksi hariannya.

Nilai tukar mata uang Riel ke Rupiah:

1 KHR = Rp4,27

9. Laos - Kip (LAK / ₭ )

Sistem mata uang Kip dimulai oleh pemerintah "Free Lao" dengan pecahan awal mulai dari 10 att hingga 10 Kip.

Setelah berdirinya Republik Demokratik Rakyat Laos, Kip ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran sah dan diperkenalkan secara bertahap sejak 1979.

Nilai tukar mata uang Kip ke Rupiah:

1 LAK = Rp0,77

10. Myanmar - Kyat (MMK)

Kyat adalah istilah dari Burma untuk berat koin perak atau tembaga. Mata uang Kyat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1852 oleh Raja Mindon Min.

Nilai tukar mata uang Kyat ke Rupiah:

1 MMK = Rp9,15

Mata Uang di Asia Selatan

Mata Uang di Asia Selatan (Foto: Gemini AI)

1. India - Rupee India (INR / ₹)

Rupee berasal dari kata Sanskerta Rupya yang berarti perak. Mata uang Rupee India pertama kali diperkenalkan pada tahun 1862 yang menampilkan simbol Ratu Victoria dari Kerajaan Inggris.

Nilai tukar mata uang Rupee India ke Rupiah:

1 INR = Rp184

2. Pakistan - Rupee Pakistan (PKR / Rs)

Rupee Pakistan awalnya menggunakan uang India yang dimodifikasi sebelum akhirnya menerbitkan desain sendiri pada 1948.

Sejak 1957, uang kertas Pakistan selalu menampilkan sosok Muhammad Ali Jinnah yang merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan berdirinya Pakistan.

Nilai tukar mata uang Rupee Pakistan ke Rupiah:

1 PKR = Rp61,4

3. Sri Lanka - Rupee Sri Lanka (LKR / Rs)

Di tahun 150 Masehi, Sri Lanka yang menjadi lokasi pusat perdagangan dunia masih menggunakan Kahapana, mata uang tertua berupa koin perak dengan tanda cap.

Sri Lanka resmi memiliki mata uang nasional Rupee Sri Lanka pada tahun 1950, dan kini uang kertasnya menampilkan kekayaan budaya seperti tari-tarian tradisional.

Nilai tukar mata uang Rupee Sri Lanka ke Rupiah:

1 LKR = Rp54,23

4. Bangladesh - Taka (BDT / ৳)

Kata "Taka" berasal dari istilah Sansekerta tankah yang berarti koin perak. Mata uang ini resmi diperkenalkan pada tahun 1972, menggantikan Rupee Pakistan setelah Bangladesh meraih kemerdekaannya.

Nilai tukar mata uang Taka ke Rupiah:

1 BDT = Rp139

5. Nepal - Rupee Nepal (NPR / रु )

Diperkenalkan pada tahun 1932 menggantikan koin perak Mohar. Uang kertas pertamanya mulai diterbitkan antara tahun 1945-1955 oleh perbendaharaan negara, Sadar Muluki Khana.

Nilai tukar mata uang Rupee Nepal ke Rupiah:

1 NPR = Rp115

6. Maladewa - Rufiyaa (MVR)

Rufiyaa pertama kali diperkenalkan pada tahun 1947 untuk menggantikan posisi rupee Sri Lanka. Nama Rufiyaa berasal dari kata Sansekerta rupya, yang berarti koin perak.

Nilai tukar mata uang Rufiyaa ke Rupiah:

1 MVR = Rp1.108

Mata Uang di Asia Barat dan Tengah

Mata Uang di Asia Barat dan Tengah (Foto: Gemini AI)

1. Bahrain - Dinar Bahrain (BHD / .د.ب)

Diperkenalkan pada tahun 1965 untuk menggantikan Rupee Teluk. Sekarang, Dinar Bahrain dikenal sebagai salah satu mata uang dengan nilai tertinggi di dunia.

Nilai tukar mata uang Dinar Bahrain ke Rupiah:

1 BHD = Rp45.703

2. Iran - Rial Iran (IRR)

Mata uang Rial Iran pertama kali diperkenalkan pada 1798, lalu digunakan kembali pada 1932.

Masyarakat Iran lebih sering menggunakan istilah “Toman” untuk menyederhanakan penyebutan angka nol yang banyak.

Nilai tukar mata uang Rial Iran ke Rupiah:

1 IRR = Rp0,01

3. Irak - Dinar Irak (IQD)

Dinar Irak resmi diperkenalkan sebagai mata uang nasional menggantikan Rupee India pada tahun 1932. Sebelum invasi Kuwait, Dinar Irak memiliki nilai tukar yang sangat tinggi.

Namun sekarang, mata uangnya mengalami fluktuasi nilai yang drastis akibat konflik dan sanksi ekonomi.

Nilai tukar mata uang Dinar Irak:

1 IQD = Rp13,11

4. Israel - Shekel Baru Israel (ILS)

Shekel adalah satuan berat logam mulia yang digunakan di wilayah Israel kuno. Pada 1948, Israel sempat menggunakan mata uang Pound Palestina, lalu berubah menjadi Pound Israel pada 1952.

Israel resmi menggunakan Shekel Baru pada 1 Januari 1986 untuk menggantikan Shekel lama.

Nilai tukar mata uang Shekel Israel:

1 ILS = Rp5.746

5. Yordania - Dinar Yordania (JOD)

Mulai digunakan pada tahun 1950 menggantikan Pound Palestina setelah meraih kemerdekaan dari Inggris.

Nilai tukar Dinar Yordania ke Rupiah:

1 JOD = Rp24.236

6. Kuwait - Dinar Kuwait (KWD)

Dinar Kuwait diperkenalkan pada April 1961, menggantikan Rupee Teluk, setelah meraih kemerdekaan.

Dinar Kuwait menjadi salah satu mata uang terkuat di dunia yang nilainya stabil berkat sistem patokan mata uang (basket of currencies), tidak hanya bergantung pada dolar AS.

Nilai tukar Dinar Kuwait ke Rupiah:

1 KWD = Rp55.684

7. Qatar - Riyal Qatar (QAR)

Riyal Qatar diperkenalkan pada tahun 1966 untuk menggantikan Rupee Teluk. Setelah terpihak dari Dubai, Qatar mulai menerbitkan riyal sendiri melalui Bank Sentral Qatar pada 1973.

Nilai tukar Riyal Qatar ke Rupiah:

1 QAR = Rp4.719

8. Arab Saudi - Riyal Arab Saudi (SAR)

Riyal Arab Saudi merupakan mata uang resmi Arab yang berakar dari Riyal Hejaz. Sejak 1986, mata uang Riyal Arab Saudi dipatok terhadap dolar AS untuk mempermudah perdagangan minyak global.

Nilai tukar Riyal Arab Saudi:

1 SAR = Rp4.582

9. Rusia - Rubel (RUB / ₽)

Rubel merupakan salah satu mata uang tertua di dunia yang berasal dari abad ke-13. Koin Rubel pertama resmi dicetak pada 1704.

Sejak 1991, Rubel Rusia resmi menggantikan rubel Soviet sebagai mata uang nasional.

Nilai tukar Rubel ke Rupiah:

1 RUB = Rp225,70

10. Kazakhstan - Tenge (KZT)

Tenge Kazakhstan resmi diperkenalkan pada 15 November 1993 menggantikan Rubel Soviet.

Kelahiran Tenge menjadi simbol kedaulatan ekonomi pasca-Uni Soviet dan diproduksi pertama kali oleh perusahaan Inggris, Harrison and Sons, sebelum Kazakhstan memproduksi sendiri pada 1995.

Nilai tukar Tenge ke Rupiah: