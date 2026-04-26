Ini Nama-Nama Karakter Labubu yang Punya Kepribadian Super Unik

Minggu, 26 April 2026 - 11:00 WIB

Labubu adalah karakter boneka monster kecil berbulu dengan telinga panjang, senyum usil, dan taring tajam yang diciptakan oleh Kasing Lung pada tahun 2015.

Sebagai bagian dari dunia The Monsters, Labubu menjadi sangat populer, terutama sebagai gantungan tas, berkat tren blind box dan dorongan dari Lisa BLACKPINK yang sempat membagikannya di Instagram pada April 2024.

Daya tarik Labubu terletak pada perpaduan kesan “seram tapi imut” yang unik sekaligus stylish.

Menariknya, Labubu bukanlah satu-satunya karakter dalam dunia ini. Ia hadir sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, di mana setiap karakter memiliki desain, kepribadian, dan identitasnya masing-masing.

Keberagaman karakter inilah yang membuat semesta Labubu memiliki banyak karakter dengan nama yang berbeda, dan semakin menarik untuk dikoleksi.

Nama-Nama Karakter Labubu di The Monsters

Ilustrasi kumpulan karakter Labubu (Foto: Gemini AI)

Labubu memang menjadi karakter utama dan paling dikenal dalam dunia The Monsters.

Namun, ia bukan satu-satunya. Ada beberapa karakter lain yang juga menjadi bagian penting, masing-masing dengan ciri khas dan kepribadiannya sendiri.

Selain Labubu, terdapat karakter, seperti Zimomo, Mokoko, Tycoco, dan Spooky.

Mereka hadir dengan desain yang terinspirasi dari cerita rakyat Nordik, serta nuansa visual yang mengingatkan pada makhluk dalam Where the Wild Things Are.

Berikut beberapa karakter utama selain Labubu:

1. Labubu

Labubu adalah karakter paling terkenal dalam seri buku The Monsters karya Kasing Lung.

Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan suka menolong, tetapi juga sedikit jahil, terlihat dari senyum lebarnya yang penuh gigi.

Menariknya, meskipun Zimomo dan Mokoko terlihat mirip dengannya, karakter lain dalam dunia ini memiliki tampilan yang jauh lebih beragam.

2. Zimomo

Zimomo sekilas sangat mirip dengan Labubu, tetapi dapat dibedakan dari ekornya yang panjang dan berduri, sementara Labubu tidak memiliki ekor.

Ia berjenis kelamin laki-laki dan dikenal sebagai sosok yang tenang, lembut, serta introspektif. Dalam kelompoknya, Zimomo juga berperan sebagai pemimpin.

3. Mokoko

Mokoko merupakan karakter yang cukup unik meskipun masih dianggap bagian dari kelompok Labubu.

Ia memiliki warna pink pucat, perut putih, serta hidung berbentuk hati.

Selain itu, Mokoko juga memiliki bulu mata lentik yang tidak dimiliki Labubu biasa, membuat tampilannya semakin khas. Nama “Mokoko” sendiri memiliki arti “istimewa.”

4. Tycoco

Tycoco adalah karakter berbentuk kerangka yang juga merupakan pasangan Labubu. Meski tampilannya terlihat menyeramkan, ia sebenarnya lembut dan tidak berbahaya, bahkan seorang vegetarian.

Dalam cerita, Tycoco dikenal sebagai sosok yang sabar dan setia, terutama saat menghadapi tingkah jahil Labubu.

5. Spooky

Spooky adalah manusia salju yang tinggal di dekat desa Labubu. Ia memiliki tatapan mata jahil seperti Labubu, tetapi sifatnya lebih pendiam dan penuh rasa ingin tahu.

Spooky sering mengunjungi teman-temannya, biasanya pada malam hari. Kepalanya yang terlihat seperti pangsit sebenarnya adalah bola salju.

6. Pato

Pato adalah karakter ceria dengan telinga besar yang terkulai. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh ide dan suka merancang rencana-rencana besar untuk dirinya dan teman-temannya.

Pato biasanya digambarkan berwarna ungu, meskipun tidak selalu.

7. Pippo

Pippo adalah peri sungai dengan telinga besar yang mencuat. Ia merupakan teman dekat Labubu dan Zimomo, serta dikenal sangat kreatif.

Pippo senang membuat hadiah untuk teman-temannya dan juga dikenal menyukai pesta, sering kali digambarkan mengenakan topi pesta yang ceria.

8. Yaya

Yaya adalah peri dengan tanduk runcing dan senyum jahil. Ia gemar berpetualang, meskipun tidak terlalu pandai dalam menentukan arah.

Dalam salah satu kisahnya, Yaya tersesat hingga akhirnya menemukan kelompok Labubu dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka.

9. Vos

Vos disebut sebagai sepupu Tycoco, meskipun ia tidak berbentuk kerangka. Ia adalah makhluk mirip beruang dengan telinga runcing dan kepribadian yang ekstrovert.

Seperti Pippo, Vos juga dikenal menyukai suasana pesta dan minuman.

10. Puca

Puca adalah makhluk yang menyerupai faun, dengan tanduk, janggut lebat, dan kaki berkuku. I

a tinggal di hutan dekat wilayah Labubu. Karakter ini cukup penting karena buku pertama dalam trilogi The Monsters berjudul The Story of Puca.

11. Monster Boy

Sekilas, Monster Boy terlihat seperti anak laki-laki biasa yang sedang menjelajahi hutan.

Namun, ia memiliki tiga tanduk di kepalanya yang menjadi ciri khasnya. Warna matanya pun unik, karena bisa berubah antara biru dan kuning.

Nama-Nama Labubu Series dan Plushes

Secara umum, Labubu Series merujuk pada koleksi figur atau boneka dengan berbagai tema dan konsep visual yang berbeda-beda, biasanya dirilis dalam bentuk blind box.

Sementara itu, Labubu Plushes adalah versi boneka berbahan kain lembut dengan sentuhan bulu halus dan detail wajah vinyl, yang lebih cocok dijadikan pajangan, koleksi, atau bahkan gantungan tas.

Berikut adalah beberapa seri Labubu Series masing-masing hadir dengan konsep unik serta variasi karakter yang menarik untuk dikoleksi:

1. Exciting Macaron

Seri Exciting Macaron memadukan pesona Labubu dengan warna-warna lembut khas kue macaron yang elegan.

Setiap variannya menggunakan palet warna pastel yang dinamai berdasarkan rasa, yaitu:

Soy Milk: Warna krem

Green Grape: Hijau pucat

Lychee Berry: Pink

Sea Salt Coconut: Biru muda

Sesame Bean: Abu-abu lembut

Toffee: Beige

Chestnut Cocoa (Secret): Cokelat tua seperti cokelat kastanye

2. Have A Seat

Seri Have A Seat menampilkan Labubu dalam posisi duduk dengan ekspresi yang beragam dan menggemaskan, cocok untuk tampilan santai di rak.

Karakternya meliputi:

Sisi: Kuning pucat dengan mata terpejam rapat

Hehe: Abu-abu dengan mata terpejam

Baba: Warna karamel dengan mata terbuka

Zizi: Ungu dengan mata terpejam tenang

Ququ: Hijau dengan mata terbuka

Dada: Pink pucat dengan tatapan ke samping

Duoduo (Secret): Cokelat hangat dengan tatapan ke samping

3. Big Into Energy

Seri Big Into Energy menghadirkan Labubu dengan warna tie-dye cerah yang melambangkan energi positif.

Setiap karakter merepresentasikan emosi berbeda, yaitu:

Love: Merah dan pink

Happiness: Oranye dan krem

Loyalty: Pink dan kuning

Serenity: Hijau kebiruan dan hijau

Hope: Biru dan putih

Luck: Pink dan biru

ID (Secret): Hitam dan abu-abu dengan gigi serta mata berwarna pelangi

4. Coca-Cola Series

Seri kolaborasi dengan Coca-Cola ini menghadirkan Labubu dengan tema khas minuman tersebut. Terdiri dari:

Surprise Shake: Labubu putih dengan topi Santa merah dan botol Coca-Cola

Happy Factor: Labubu putih duduk dengan syal merah dan kaleng Coca-Cola

Mysterious Guest (Secret): Labubu cokelat yang muncul dari dalam kaleng Coca-Cola

5. Pin For Love (Mini Labubu)

Pin For Love adalah versi mini Labubu yang dikaitkan dengan huruf alfabet dan simbol, dengan total 30 karakter yang terbagi menjadi dua seri:

A–M: Masing-masing huruf dari A hingga M, ditambah simbol “?”

Secret: Heart

N–Z: Masing-masing huruf dari N hingga Z, ditambah simbol “&”

Secret: !

Berikut adalah seri Labubu Plushes, Mokoko Plushes, Zimomo Plushes, serta berbagai figur dan aksesori tambahan yang hadir dengan konsep unik, detail karakter yang beragam, dan menjadi incaran para kolektor:

6. Labubu Plushes

Selain gantungan kunci Labubu yang populer, POP MART juga merilis berbagai boneka Labubu ukuran besar.

Biasanya tingginya sekitar 30 cm dan hadir dengan kostum yang unik. Boneka ini termasuk salah satu yang paling langka dan cepat habis karena tingginya permintaan.

Berikut adalah varian Labubu Plushes:

Flip With Me: Labubu berwarna off-white memakai kemeja garis biru-putih, celana jeans, sepatu hitam-putih, dan kacamata hitam

Fall In Wild: Labubu putih memakai kemeja putih, overall denim, dan celana oranye (juga tersedia versi gantungan kunci)

Time To Chill: Labubu cokelat memakai sweater abu-abu dan overall biru-cokelat

Jump for Joy: Labubu krem memakai jaket bomber, celana kargo, dan sepatu cokelat

Dress Be Latte: Labubu putih memakai topi bucket berbulu, sweater garis, celana cokelat, boots, serta aksesori syal dan tas selempang

Sitting Pumpkin: Labubu cokelat duduk di dalam labu dengan hiasan jepit berbentuk tengkorak

Walk By Fortune: Edisi terbatas Imlek, Labubu putih dengan sweater abu-abu dan syal merah

Best of Luck: Edisi Imlek lainnya, Labubu putih dengan sweater merah dan celana hitam

Catch Me If You Like Me: Edisi Valentine, Labubu cokelat membawa boneka Tycoco, tersedia warna hitam dan pink

Let’s Checkmate: Labubu cokelat memakai mahkota raja dan jubah, sambil membawa buket bunga

Let’s Checkmate (Pendant): Labubu kuning memakai mahkota ratu dan memegang hati pink dengan pita biru

Oldskool Monsters Forever X Vans: Labubu abu-abu kolaborasi Vans, memakai hoodie, topi, celana kargo, sepatu, dan membawa skateboard

Be Fancy Now: Labubu ungu dengan motif bintang di wajah, memakai topi dan outfit ungu-putih

Wings of Fantasy: Labubu memakai jumpsuit denim bersayap dan kacamata ungu

7. Mokoko Plushes

Mokoko adalah boneka berwarna pink dengan perut putih, hidung berbentuk hati, dan bulu mata panjang keriting.

Ia sering tampil dengan gaya feminin yang lembut dan tersedia dalam bentuk plush besar maupun gantungan kunci.

Close to Sweet: Plush atau gantungan kunci dengan pita hijau muda dan bunga daisy di kepala

Fall Into Spring: Plush atau gantungan kunci dengan gaun renda dan topi bonnet

The Blue Diamond: Gantungan kunci dengan gaun biru muda, kerah putih, dan topi jerami

Magic of Pumpkin: Edisi Halloween dengan gaun hitam-oranye dan topi khas

Twinkly Fairy Tale: Edisi liburan dengan pita merah, sweater merah berhias holly, dan rok tulle

Rock the Universe: Plush besar tie-dye yang terinspirasi dari seri Big Into Energy

8. Zimomo Plushes

Zimomo termasuk salah satu boneka Labubu terbesar dalam lini ini. Secara tampilan, ia mirip dengan Labubu, tetapi memiliki ekor panjang berduri sebagai pembeda utama.

I Found You: Plush besar berwarna cokelat dengan mata cokelat

Angel In Clouds: Plush besar berwarna putih dengan sayap perak dan detail kuku

9. Additional figures and accessories

Selain plush dan gantungan kunci, terdapat berbagai koleksi Labubu lainnya, seperti figur vinyl (misalnya seri Lazy Yoga), aksesori seperti gantungan plush bolak-balik, stiker, gantungan tumbler, magnet kulkas, dan berbagai item lainnya.

Meskipun bukan plush utama, produk-produk ini juga cukup sulit ditemukan karena tingginya minat kolektor, terutama pada seri plush dan keychain.