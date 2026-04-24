Napoli Belum Menyerah Kejar Scudetto

Napoli menjaga asa dalam perburuan gelar juara Liga Italia Serie A atau Scudetto usai menghajar Cremonese 4-0 dalam laga pekan ke-34 di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, Sabtu dini hari WIB.

Scott McTominay, Kevin De Bruyne, dan Alisson Santos masing-masing menyumbang satu gol dalam kemenangan Napoli yang juga diwarnai gol bunuh diri penggawa Cremonese Filippo Terracciano.

Kemenangan tersebut membuat Napoli merangsek naik ke peringkat dua klasemen sementara dengan raihan 69 poin, memangkas jarak menjadi sembilan poin dari tim pemuncak Inter Milan yang baru memainkan laga pekan ke-34 mereka pada Minggu (26/4) malam.

Sebaliknya bagi Cremonese kekalahan kali ini membuat mereka gagal menambah raihan 28 poin dan terancam jatuh ke zona degradasi disalip Lecce (28) yang baru berlaga melawan tim peringkat 19 Verona (18) pada Minggu (26/4) dini hari WIB.

Jalannya Pertandingan

Napoli langsung mengambil inisiatif menyerang pada pertandingan ini dan dapat unggul cepat pada menit ketiga melalui gol Scott McTominay setelah menerima umpan Kevin De Bruyne.

Napoli kembali memberikan ancaman melalui tendangan yang dilepaskan Miguel Gutierrez, namun bola masih melenceng dari gawang Cremonese.

McTominay kembali menebar ancaman ke gawang Cremonese, akan tetapi tembakan yang ia lepaskan masih belum menemui sasaran dan keluar dari lapangan.

Napoli berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 setelah bek sayap Cremonese Filippo Terracciano melakukan gol bunuh diri pada menit ke-45.

Pada waktu tambahan babak pertama, Napoli menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 setelah bola liar dapat disambar Kevin De Bruyne di menit ke-45+3.

Memasuki babak kedua, Cremonese sempat berbalik memberikan ancaman lewat tembakan Martin Payero, namun bola dapat diamankan kiper Vanja Milinkovic-Savic.

Napoli dapat menggenapi keunggulan mereka menjadi 4-0 setelah aksi individu Alisson Santos diakhiri dengan gol ke gawang Cremonese pada menit ke-52.

Meski telah unggul empat gol, Napoli tidak mengendurkan serangan mereka, namun peluang-peluang yang mereka dapatkan masih belum membuahkan hasil.

Napoli sempat mendapatkan peluang untuk menambah keunggulan lewat eksekusi tendangan penalti, namun tendangan McTominay dapat digagalkan kiper Cremonese Emil Audero pada menit ke-83.

Pada waktu yang tersisa, Napoli tetap menunjukkan dominasi mereka, namun hingga laga usai, skor 4-0 untuk kemenangan Il Partenopei tetap bertahan.