Napoli Imbang Lawan Como, Inter Milan di Ambang Scudetto

Rasmus Hojlund dari SSC Napoli dihalangi oleh Jacobo Ramon dan Nico Paz dari Como 1907 selama pertandingan Serie A antara Como 1907 dan SSC Napoli di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada 2 Mei 2026 di Como, Italia. (Foto: Marco LuzzaniGetty Images)

Mimpi Napoli mempertahankan trofi Serie A semakin jauh dari genggaman. Partenopei hanya mampu meraih hasil imbang tanpa gol saat bertandang ke markas Como 1907 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Sabtu (2/5/2026) malam WIB.

Hasil ini meninggalkan luka mendalam bagi Napoli yang kini terpaut sembilan poin dari Inter Milan di puncak klasemen. Dengan koleksi 70 poin dari 35 laga, Napoli hanya menyisakan tiga pertandingan terakhir di liga. Sementara Inter Milan dengan 79 poin baru melewati 34 laga — situasi yang membuat Nerazzurri praktis sudah satu kaki di kursi juara.

Inter Selangkah Lagi Pesta di Meazza

Skenarionya kini sangat sederhana untuk Inter Milan. Tim asuhan Cristian Chivu akan resmi menjuarai Serie A 2025/2026 bila berhasil mengalahkan atau menahan imbang Parma pada laga di Stadion Giuseppe Meazza, Senin (4/5/2026) dini hari WIB.

Bagi Inter, ini akan menjadi gelar Scudetto ke-21 sepanjang sejarah klub — sekaligus revenge atas Napoli yang merebut trofi musim lalu lewat aksi gemilang Antonio Conte cs. Andai Inter benar-benar mengamankan kemenangan domestik, Nerazzurri berpeluang besar mengoleksi double musim ini, mengingat mereka juga sudah lolos ke Final Coppa Italia melawan Lazio.

Como Tunjukkan Kelas, Hampir Bekuk Napoli

Bagi Como yang notabene tim promosi, hasil imbang ini terasa seperti kemenangan moral. Tambahan satu poin membawa Lariani duduk di urutan kelima dengan 62 poin — sebuah zona yang bisa membawa mereka tampil di Liga Europa musim depan.

Como tampil dengan kepercayaan diri yang membuat tribun Sinigaglia bergemuruh. Tuan rumah nyaris membuka keunggulan di menit ke-8 melalui Tasos Douvikas. Tembakan striker Yunani itu di depan gawang berhasil diblok dengan krusial oleh bek Napoli Amir Rrahmani.

Milinkovic-Savic Jadi Bintang Utama Napoli

Di tengah gempuran tuan rumah, kiper Vanja Milinkovic-Savic muncul sebagai penyelamat utama Napoli. Pria Serbia itu menggagalkan sejumlah peluang emas Como — dimulai dari tembakan Lucas da Cunha di menit ke-12.

Yang lebih dramatis lagi, Milinkovic-Savic dua kali menyelamatkan gawangnya dari ancaman Assane Diao secara beruntun di menit ke-17 dan tembakan jarak dekat menit ke-30. Tanpa penampilan gemilang sang kiper, Napoli sudah pasti tertinggal jauh di babak pertama.

Napoli bukannya tanpa peluang. Serangan balik mereka sempat menghasilkan tembakan tepat sasaran di menit ke-26 lewat aksi Alisson Santos, namun bola masih mampu diamankan dengan baik oleh kiper Como Jean Butez. Skor kacamata bertahan hingga jeda istirahat.

Politano Hampir Jadi Pahlawan, Bola Bentur Tiang

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun sedikitpun. Como kembali menebar ancaman di menit ke-64 lewat tembakan Martin Baturina, yang lagi-lagi berhasil ditepis dengan gemilang oleh Milinkovic-Savic. Sang kiper benar-benar tampil dalam form terbaiknya malam itu.

Napoli nyaris mencuri kemenangan dramatis di menit ke-84. Matteo Politano melepaskan tembakan spekulasi jarak jauh yang nyaris berbuah gol indah. Sayangnya, bola hanya membentur tiang gawang Como — sebuah momen yang akan terus menghantui kubu Napoli mengingat besarnya konsekuensi kekalahan poin malam ini.

Tanpa ada gol yang tercipta di sisa waktu, wasit meniup peluit panjang dengan skor akhir 0-0.

Conte Harus Berbenah, McTominay dan Hojlund Tumpul

Pelatih Antonio Conte tampaknya harus bekerja keras menganalisis mengapa lini serangnya begitu tumpul malam itu. Duet Rasmus Hojlund dan Scott McTominay yang biasanya menjadi mesin gol Napoli, gagal menebar ancaman serius ke gawang Butez.

Bahkan sang motor kreatif Kevin De Bruyne ditarik keluar di menit ke-60 — digantikan Andre-Frank Zambo Anguissa. Sebuah pertanda Napoli mulai berputus asa mencari gol pembuka.

Susunan Pemain

Como 1907: Jean Butez (kiper), Alex Valle (Alberto Moreno 81'), Diego Carlos, Jacobo Ramon, Ivan Smolcic, Maximo Perrone, Lucas Da Cunha (Sergi Roberto 86'), Martin Baturina (Jesus Rodriguez 80'), Nico Paz, Assane Diao (Mergim Vojvoda 85'), Tasos Douvikas (Alvaro Morata 80').

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic (kiper), Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani (Leonardo Spinazzola 80'), Sam Beukema, Miguel Gutierrez, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Matteo Politano, Alisson Santos, Kevin De Bruyne (Andre-Frank Zambo Anguissa 60'), Rasmus Hojlund.