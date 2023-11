Nasib Malang Elon Musk, Jeff Bezos dan Bill Gates, Raib Harta Rp875 Triliun

Harta Elon Musk, Jeff Bezos, dan Bill Gates -- tiga dari empat orang terkaya di dunia -- turun hingga total 61,07 miliar dolar AS (sekitar Rp 875 triliun) pada awal tahun ini. Penurunan kekayaan minggu yang menyakitkan bagi para miliarder karena segala sesuatu mulai dari e-commerce hingga cryptocurrency hingga game online jatuh. Pasar turun terbesar sejak pecahnya pandemi karena momok kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve menetap di ekonomi.

Dari total tersebut, orang terkaya di dunia, Elon Musk, jadi miliarder yang kehilangan harta paling banyak hingga 26,9 miliar dolar AS sejak awal tahun. Adapun Jeff Bezos dan Bill Gates masing-masing mengalami penurunan harta 24,7 dan 9,47 miliar dolar AS.Selain ketiga nama tersebut, penurunan harta besar-besaran sejak 1 Januari 2022 juga menimpa pemimpin perusahaan teknologi lain seperti pendiri Google Larry Page (turun 11,9 miliar dolar AS) dan CEO Facebook Mark Zuckerberg (turun 12,1 miliar dolar AS).

Penyebab penurunan harta orang-orang berada ini adalah akibat menurunnya harga saham yang mereka miliki di bursa AS. Pada pekan lalu, Nasdaq Composite -- bursa AS yang sarat dengan perusahaan teknologi -- turun sekitar 8 persen. Dalam periode year-to-date, Nasdaq telah turun sekitar 13 persen.

Menurut laporan Bloomberg, bursa saham AS secara keseluruhan telah terjadi turun-naik pada awal 2022 akibat kekhawatiran investor atas kebijakan bank sentral AS, The Fed, yang berulang kali menaikkan suku bunga dan mulai mengurangi neraca. Kebijakan itu membuat akhir dari dukungan ekonomi besar-besaran bank sentral AS saat pandemi.

Sektor Teknologi

Adapun bagi sektor teknologi, kekhawatiran tersebut diperburuk dengan sejumlah laporan pendapatan perusahaan yang mengecewakan.

Satu-satunya miliarder di lima besar yang tidak kehilangan uang pada pekan lalu adalah Bernard Arnault, ketua dan CEO Louis Vuitton. Meski begitu, kekayaan Arnault telah turun 10,5 miliar dolar AS sepanjang tahun ini karena harga saham LVMH turun 5 persen year-to-date.

Kendati demikian, penurunan harta orang-orang terkaya di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan peningkatan kekayaan mereka selama pandemi.