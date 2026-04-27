Nasib Netanyahu di Ujung Tanduk, Antara Kanker dan Ancaman Lengser

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kini benar-benar berada di titik nadir. Pentolan Zionis yang dikenal dengan julukan 'Bibi' ini tak hanya sedang bertarung melawan sel kanker di tubuhnya, tetapi juga menghadapi serangan politik mematikan dari koalisi baru yang ambisius untuk menggulingkannya pada Oktober mendatang.

Kabar mengejutkan datang dari meja medis. Netanyahu yang kini berusia 76 tahun akhirnya mengakui dirinya mengidap kanker prostat. Melalui pernyataan di media sosial, ia mengungkapkan bahwa tim dokter menemukan tumor ganas berukuran kurang dari satu sentimeter.

Netanyahu mengaku sengaja menunda laporan medis tahunannya selama dua bulan agar kondisi kesehatannya tidak dijadikan alat propaganda oleh Iran. Namun, di tengah kondisi fisik yang menurun setelah operasi pada Desember 2024 lalu, musuh politiknya justru merapatkan barisan.

Koalisi 'Blok Perbaikan' Siap Menjanggal Petahana

Duo maut oposisi, Yair Lapid dan Naftali Bennett, resmi mengumumkan penggabungan kekuatan. Melalui unggahan di platform X pada Minggu (26/4/2026), Lapid menyatakan bahwa partai Yesh Atid miliknya akan melebur dengan kubu 'Bennett 2026' demi menghadirkan satu daftar tunggal pada Pemilu parlemen akhir tahun ini.

"Langkah ini menghadirkan penyatuan Blok Perbaikan, sehingga seluruh upaya dapat difokuskan untuk membawa Israel menuju pemulihan yang dibutuhkan," tegas Lapid sebagaimana dikutip dari AFP, Senin (27/4/2026)

Langkah ini menjadi ancaman paling nyata bagi dominasi Netanyahu. Lapid dan Bennett merupakan pengkritik vokal kebijakan perang Netanyahu di Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Bahkan, Lapid secara terbuka menyebut diplomasi Netanyahu terkait gencatan senjata dengan Iran sebagai 'bencana politik'.

Pesona Naftali Bennett dan Tantangan Netanyahu

Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa Naftali Bennett adalah sosok yang paling diunggulkan untuk mendepak Netanyahu. Mantan pengusaha teknologi tinggi dan perwira pasukan komando berusia 54 tahun ini memiliki profil yang sangat memikat bagi generasi muda Israel yang jengah dengan perang berkepanjangan.

Di sisi lain, Netanyahu tetap bersikeras memimpin partainya dalam pemilu nanti. Jika berhasil menang, ia akan memecahkan rekor sebagai pemimpin terlama di Israel dengan masa jabatan lebih dari 18 tahun. Namun, sejarah mencatat bahwa koalisi Bennett-Lapid pernah sukses menyingkirkannya pada Juni 2021 lalu.

Kini, publik menanti apakah Netanyahu mampu bertahan dari gempuran penyakit dan manuver politik "dua mantan" kepercayaannya tersebut. Satu yang pasti, kursi kekuasaan di Tel Aviv tidak pernah sepanas ini bagi seorang Benjamin Netanyahu.